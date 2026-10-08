L'Alfa Romeo 33 Stradale è una supercar esclusiva, ma il collezionista Stradalou la usa tutti i giorni e ci mostra i suoi spostamenti sui socail

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Ufficio Stampa Stellantis Una supercar come auto da usare tutti i giorni

La Alfa Romeo 33 Stradale è una delle supercar più esclusive che si possono trovare in strada. La vettura ha una tiratura limitata a 33 unità e rappresenta un vero e proprio simbolo dell’anima sportiva del marchio Alfa Romeo.

Il progetto è nato con l’obiettivo di dare il via a un nuovo (ed ennesimo) piano di rilancio di Alfa Romeo creando una vettura in grado di omaggiare la storia del brand e di diventare un’auto da collezione.

La maggior parte dei proprietari, è praticamente certo, custodisce la 33 Stradale in un garage protetto, utilizzandola solo raramente. La stessa cosa, però, non si può dire di un particolare collezionista, noto in rete con lo pseudonimo di Stradalou.

Un’auto da tutti i giorni

Il proprietario dell’esemplare numero 10 di 33 dell’Alfa Romeo 33 Stradale, infatti, usa la vettura come auto “da tutti i giorni”, più o meno, e documenta il suo utilizzo con frequenti video pubblicati su Instagram.

Questi video non sono adrenaliniche sequenze in pista ma scene di vita quotidiana per gli automobilisti, con semplici spostamenti che vengono effettuati ricorrendo all’eleganza e alla potenza della 33 Stradale.

Le immagini più recenti, pubblicate in questi giorni sui social, mostrano la supercar di Alfa Romeo circolare liberamente nei dintorni di Torino, ben lontana dalle piste e dalle esposizioni, dove solitamente questa vettura gioca il ruolo da protagonista.

Una supercar senza compromessi

La Alfa Romeo 33 Stradale non è solo un’auto (molto) costosa ma è anche una supercar senza compromessi, leggera e in grado di offrire prestazioni straordinarie. La vettura può contare su un motore V6 biturbo 3.0 litri in grado di erogare una potenza massima di 630 CV, con una coppia motrice di 730 Nm.

Il motore permette alla supercar di raggiungere una velocità massima di 333 km/h, con uno scatto 0-100 km/h che viene completato in circa 3 secondi. Da segnalare anche la presenza di un cambio automatico a doppia frizione e otto rapporti e della trazione posteriore. Il telaio utilizza una struttura H in alluminio e una monoscocca in fibra di carbonio.

Un altro aspetto affascinante di questo modello riguarda le sue diverse anime propulsive. Oltre al potente V6 termico, scelto dalla maggior parte dei puristi, la 33 Stradale è stata proposta anche in un’inedita configurazione 100% elettrica. Questa versione a zero emissioni, spinta da tre motori, eleva la potenza complessiva a ben 750 CV. Il sistema è supportato da una batteria da 102 kWh.

Complessivamente, Alfa Romeo ha in programma la realizzazione di 33 esemplari della sua supercar (non sappiamo precisamente se tutti quelli previsti sono già stati realizzati o meno). L’esemplare protagonista su Instagram è stato consegnato lo scorso aprile mentre il primo è stato prodotto a dicembre 2024. Tutte le unità previste sono già assegnate da tempo.

Una scelta anticonformista

Con un valore di mercato stimato tra gli 1,5 e gli oltre 3 milioni di euro, la logica del collezionismo speculativo imporrebbe di custodirla come un’opera d’arte immobile (magari aspettando un ulteriore incremento della valutazione in vista di una futura rivendita). Invece, la scelta del tutto anticonformista di Stradalou restituisce a questa scultura su ruote il suo scopo originario: essere guidata su strada