Una rarissima Alfa Romeo 33 Stradale sarebbe stata trasferita per la cifra simbolica di 10 euro per poi far perdere le proprie tracce fuori dall’Italia: sulla vicenda ha acceso i riflettori la Procura di Milano

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

L’Alfa Romeo 33 Stradale, un autentico capolavoro dell’automobilismo prodotto in appena 18 esemplari tra il 1967 e il 1969, sarebbe oggi la protagonista di un mistero che sfuma tra le aule di tribunale e i confini europei. Questa vettura, il cui valore attuale verrebbe stimato intorno ai 30 milioni di euro, sarebbe svanita nel nulla in seguito alla morte del suo ultimo proprietario, un noto collezionista bresciano appassionato di auto da corsa. La vicenda è attualmente oggetto di un’indagine coordinata dalla Procura di Milano, la quale avrebbe aperto un fascicolo ipotizzando reati gravi quali estorsione e falso in atto pubblico.

Una vendita a prezzo simbolico

Secondo quanto risulterebbe dalle ricostruzioni fornite dai legali della famiglia erede, la preziosissima supercar sarebbe stata ceduta per la cifra del tutto simbolica di appena 10 euro. Questo passaggio di proprietà, che avrebbe come destinatari due cittadini francesi, si sarebbe consumato in un contesto che i denuncianti definiscono inquietante. Gli eredi, infatti, riferirebbero di essere stati stretti in una vera e propria “morsa di paura”, subendo per mesi un clima pesantissimo fatto di presunte pressioni psicologiche e minacce di azioni legali.

In questo scenario, un ruolo centrale sarebbe stato giocato da un cosiddetto “amico di famiglia”, il quale verrebbe considerato dai legali degli eredi come il presunto regista occulto dell’intera operazione. La spirale di eventi avrebbe trovato il suo culmine in una procedura di mediazione seguita da un arbitrato, al termine della quale sarebbe stata firmata la cessione della vettura.

A rendere il quadro ancora più complesso, secondo quanto riportato dai difensori, sarebbe la costituzione di una società denominata “Fabre 33 società semplice”, avvenuta proprio il giorno successivo alla conclusione della mediazione. L’auto sarebbe stata inizialmente intestata a questa entità, tra i cui amministratori figurerebbe un avvocato il cui nome risulterebbe già noto in altre vicende legate al collezionismo di lusso. Un dettaglio che alimenterebbe ulteriormente i dubbi riguarda il fatto che lo stesso professionista avrebbe in precedenza ricoperto proprio il ruolo di legale degli eredi bresciani proprietari della vettura.

Oggi se ne sono perse le tracce

Le tracce della 33 Stradale si sarebbero perse definitivamente subito dopo questi passaggi formali. Secondo le indagini difensive, le targhe originali del veicolo sarebbero state dichiarate smarrite, portando alla radiazione dell’auto dal Pubblico Registro Automobilistico per una presunta esportazione in Europa.

Da quel momento, del “gioiello” non si sarebbe saputo più nulla. Nel tentativo di rompere questo silenzio e rintracciare la fuoriserie, la famiglia avrebbe recentemente annunciato una ricompensa di 100.000 euro per chiunque sia in grado di fornire elementi concreti e utili al ritrovamento dell’esemplare storico.

L’intera vicenda resterebbe sospesa nel campo delle congetture, in attesa che la magistratura faccia chiarezza su questo possibile abuso di fiducia in un ambiente dove valori milionari si intrecciano a delicati rapporti personali.

Sullo sfondo rimane il mito intramontabile della 33 Stradale: un’opera d’arte su ruote dotata di un telaio tubolare, carrozzeria firmata da Franco Scaglione e un motore V8 a 90° da 2 litri capace di sprigionare oltre 230 cavalli. Mentre la nuova serie limitata lanciata nel 2024 celebra il futuro del marchio, la sorte di questo prezioso pezzo di storia dell’Alfa Romeo rimarrebbe, ad oggi, un intricato giallo internazionale.