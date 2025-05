Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: RM Sotheby's Leggenda degli anni '30 all'asta: Alfa Romeo 6C Gran Sport by Zagato

Elegante come un’opera d’arte, potente come una regina delle corse. A quasi un secolo dalla sua nascita, la Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport by Zagato si prepara a tornare protagonista del palcoscenico internazionale, questa volta sotto il martelletto di RM Sotheby’s. L’auto sarà battuta all’asta con una stima tra 1,3 e 1,5 milioni di euro, una cifra che riflette non solo il valore storico e tecnico del modello, ma anche la sua aura leggendaria.

Una leggenda nata per vincere

Prodotta nel 1929 in appena 102 esemplari, la Gran Sport rappresenta una delle massime espressioni dell’ingegneria automobilistica italiana del periodo. Disegnata per primeggiare nelle competizioni, è equipaggiata con un raffinato motore sei cilindri in linea da 1.750 cc, capace di prestazioni eccezionali per l’epoca. Un capolavoro meccanico incastonato in una carrozzeria forgiata dal genio creativo di Zagato, tra i nomi più prestigiosi dell’industria del design automobilistico.

L’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport ha scritto pagine memorabili nella storia delle corse. Il suo nome è legato in modo indissolubile alla Mille Miglia, definita da Enzo Ferrari come “la corsa più bella del mondo”. Fu proprio su quelle strade polverose che si consumarono duelli epici tra mostri sacri del volante come Tazio Nuvolari e Achille Varzi, entrambi al volante di una 6C, protagonisti di una rivalità che ha infiammato i cuori degli appassionati e contribuito a scolpire la leggenda Alfa Romeo nell’immaginario collettivo.

L’esemplare che andrà all’asta non è solo un testimone del passato, ma un pezzo vivente di storia, con un curriculum sportivo di assoluto rilievo. Nel 1985, è stato pilotato dal campione del mondo di F1, Phil Hill, alle Monterey Historic Races, dove ha conquistato un prestigioso quarto posto. Ma non solo: ha partecipato anche al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, confermandosi una delle vetture più affascinanti e apprezzate del panorama classico.

L’arte della carrozzeria firmata Zagato

Se il cuore dell’auto è meccanico, l’anima è tutta nell’inconfondibile stile Zagato. La carrozzeria, realizzata in alluminio con tecniche artigianali, abbina funzionalità e leggerezza a una raffinatezza stilistica senza tempo. Le linee scolpite, il profilo basso e affusolato, l’equilibrio tra sportività e eleganza: ogni dettaglio racconta una filosofia costruttiva in cui l’estetica non è mai separata dalla prestazione.

Il modello in questione si distingue per l’eccellente stato di conservazione e per un alto grado di autenticità, due elementi che ne accrescono ulteriormente il valore sul mercato. Attualmente esposto a Milano, è considerato non solo un oggetto da collezione, ma anche un investimento di prestigio, riservato a chi sa riconoscere — e celebrare — la grande tradizione automobilistica italiana.

Un’occasione irripetibile

In un’epoca in cui le auto storiche stanno vivendo una nuova stagione di interesse, l’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport è molto più di una vettura da garage: è un’eredità da tramandare, un simbolo culturale che rappresenta l’ingegno, la passione e l’eccellenza dell’Italia nel mondo. Chi se la aggiudicherà all’asta di RM Sotheby’s non entrerà solo in possesso di una straordinaria macchina, ma anche di un frammento di storia, da custodire con orgoglio e, magari, riportare a correre, proprio come accadeva ben 95 anni fa.