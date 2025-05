La tennista toscana affianca il leggendario marchio italiano come nuova testimonial, unendo sport, stile e spirito competitivo in una collaborazione tutta italiana

Jasmine Paolini è la nuova ambasciatrice di Alfa Romeo

Alfa Romeo annuncia con orgoglio la nuova collaborazione con Jasmine Paolini, stella emergente del tennis internazionale, che entra a far parte della prestigiosa famiglia del Biscione in qualità di Brand Ambassador. Una scelta che unisce due eccellenze italiane sotto i segni distintivi di stile, determinazione e passione.

La stella del tennis con un marchio glorioso

Classe 1996, nata a Castelnuovo di Garfagnana ma originaria di Bagni di Lucca, Paolini rappresenta una delle atlete tricolore più brillanti degli ultimi anni. Nel 2024, ha vissuto una stagione indimenticabile: la vittoria al torneo WTA 1000 di Dubai, le finali raggiunte al Roland Garros e a Wimbledon, e la medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Parigi in doppio con Sara Errani. A coronare il tutto, il quarto posto nel ranking mondiale WTA, e il trionfo nella Billie Jean King Cup che ha riportato l’Italia sul tetto del mondo dopo anni.

Proprio come le vetture Alfa Romeo, progettate per dare il massimo in ogni condizione, Jasmine affronta ogni sfida con grinta e stile, diventando simbolo di una nuova generazione di sportivi del Belpaese. La sua energia, la sua eleganza e la sua determinazione fanno di lei un perfetto esempio dei valori che da oltre 115 anni guidano il marchio del Biscione.

Una partnership ambiziosa

“Siamo entusiasti di accogliere Jasmine nella famiglia Alfa Romeo – ha dichiarato Cristiano Fiorio, responsabile Marketing e Comunicazione globale del brand –. La sua passione per il tennis, unita al desiderio di migliorarsi costantemente, rappresenta il binomio perfetto dell’eccellenza italiana. Questa collaborazione ha l’obiettivo di ispirare nuove generazioni di appassionati, tanto nello sport quanto nell’automobile”.

Nei prossimi mesi, Paolini sarà protagonista di diverse campagne di comunicazione ed eventi ufficiali del marchio, rappresentando Alfa Romeo sia in Italia che all’estero. Un ruolo che si inserisce in una lunga tradizione del brand di sostenere giovani talenti sportivi, come già fatto in passato con Jannik Sinner, Jorge Lorenzo, Antonio Giovinazzi e i calciatori dell’Eintracht Frankfurt.

“Sono molto onorata di entrare a far parte della famiglia Alfa Romeo – ha commentato Paolini –. Condivido con questo marchio non solo l’amore per le prestazioni e il design, ma anche l’orgoglio di rappresentare l’Italia nel mondo. Ritrovo nelle vetture Alfa la stessa cura per i dettagli e la ricerca dell’eccellenza che caratterizzano il mio approccio al tennis”.

La ricca gamma del Biscione

La gamma Alfa Romeo, d’altronde, è il simbolo perfetto di questa sinergia: dalla Giulia, berlina sportiva iconica, alla Stelvio, il primo SUV del marchio, fino al Tonale, C-SUV elettrificato che unisce tradizione e innovazione. Ultima nata in casa Alfa, la Junior si distingue per il suo design compatto, tecnologia all’avanguardia e un’anima giovane, pensata per un pubblico dinamico e attento allo stile e alla sostenibilità.

Il legame tra Alfa Romeo e Jasmine Paolini rappresenta quindi molto più di una semplice partnership commerciale. È l’incontro tra due storie italiane di successo, tra chi ha saputo imporsi a livello internazionale grazie al talento, alla dedizione e alla capacità di suscitare emozioni autentiche. Come un colpo vincente sulla linea di fondo o una curva affrontata a tutta velocità, entrambi sanno regalare brividi e momenti indimenticabili.