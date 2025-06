Catawiki / IPA L'iconica Alfa Romeo di Piero Pelù va all'asta

La storia di Alfa Romeo è ricchissima di modelli che, nel corso degli anni, hanno conquistato gli appassionati e i collezionisti. Uno dei modelli più iconici della Casa italiana è rappresentato dalla Alfa Romeo 1900 Super, vettura simbolo della produzione degli anni ’50. Fino al prossimo 6 luglio, su Catawiki, è in vendita all’asta un esclusivo esemplare della vettura prodotta da Alfa Romeo che si contraddistingue anche per essere stata l’auto di un mito del rock italiano come Piero Pelù. Si tratta di un modello davvero interessante. Conservato in ottime condizioni, quest’esemplare di Alfa Romeo ha un prezzo tutto sommato accessibile e può rappresentare un prodotto ottimo per i collezionisti di auto d’epoca. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Un’icona in vendita all’asta

L’esemplare di Alfa Romeo 1900 Super in vendita all’asta tramite Catawiki è stato prodotto nel 1954. Si tratta di una delle Alfa più iconiche di sempre oltre che di un simbolo del mondo delle quattro ruote della sua epoca, sia per contenuti tecnici che per quanto riguarda lo stile, che anticipava le tendenze che avrebbero caratterizzato in futuro il mondo delle quattro ruote.

Come sottolineato in apertura, il modello dello storico marchio italiano è appartenuto a Piero Pelù che ha guidato la vettura in vari eventi come la Vernasca Silver Flag, il Gran Premio Nuvolari, la Firenze-Fiesole e il Monte Pellegrino. Le condizioni di conservazione del modello, vengono definite come “molto buone” e con “minimi segni di usura“, sia per quanto riguarda l’esterno che l’interno oltre che per la parte meccanica. Per quanto riguarda l’abitacolo, inoltre, gli interni sono stati totalmente restaurati, con l’introduzione sedili sportivi riprodotti in stile d’epoca a mano.

Dando uno sguardo alla descrizione dell’esemplare riportata dall’annuncio di vendita, si nota la presenza di una colorazione grigio metallizzato oltre che l’omologazione ASI e l’eleggibilità Mille Miglia. Da segnalare la presenza di un motore con cilindrata di 1975 cc, per una potenza di 90 CV, e trazione posteriore. L’immatricolazione è italiana e la vettura mostra sul contachilometri un totale di 67117 chilometri percorsi. La revisione è stata effettuata ed è valida fino al mese di giugno 2027.

Franco Vigorito, Esperto di Auto Classiche di Catawiki, commenta così le caratteristiche del modello in vendita all’asta tramite la popolare piattaforma specializzata: “Il modello 1900 Super era noto come ‘la berlina di famiglia per l’uomo che voleva correre’. Si abbina perfettamente alla personalità di Pelù: classico ma provocatorio, elegante ma pieno di potenza grezza“.

I dettagli dell’asta

Per acquistare l’Alfa Romeo 1900 Super appartenuta a Piero Pelù c’è ancora tempo. La vendita all’asta, infatti, terminerà il prossimo 6 luglio. L’esemplare in questione viene stimato con un valore compreso tra 32.000 e 36.000 euro. Al momento in cui scriviamo, l’offerta migliore è di 14.000 euro, risultando ben al di sotto della valutazione. C’è anche la possibilità di effettuare subito l’acquisto, per un importo di 26.900 euro. Per tutti i dettagli in merito alla vendita all’asta basta collegarsi a Catawiki.