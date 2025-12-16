IPA La passione di Fernando Alonso per le Ferrari è ben nota

Nonostante siano passati più di dieci anni dalla fine della sua avventura con la Ferrari in Formula 1, durata cinque stagioni con tante vittorie ma nessun titolo, Fernando Alonso continua a essere molto legato al mondo Ferrari. La conferma arriva da un breve video, diventato virale sui social. Il due volte campione del mondo, infatti, è stato avvistato a Monaco, dove abita da tempo, a bordo di uno dei suoi ultimi acquisti. Si tratta di un modello iconico delle produzioni della Casa di Maranello. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

In centro con una Ferrari iconica

Alonso, come noto, è un noto appassionato di supercar e, soprattutto, è un grande collezionista. Nel suo garage sono custodite tante vetture di altissimo valore (anche se un elenco completo non è disponibile) e tra queste c’è anche una Ferrari 512 TR, evoluzione di un’altra icona della storia di Maranello, la Testarossa. Ricordiamo che lo scorso anno Alonso era finito in prima pagina per aver regalato una McLaren Senna ai suoi genitori. Per i suoi spostamenti in città, invece, il pilota ha scelto un modello decisamente diverso, sicuramente non recente ma non per questo meno interessante. Si tratta di una delle Ferrari simbolo della sua epoca e, soprattutto, di una delle produzioni più apprezzate oggi dai collezionisti di modelli della Casa italiana. Non è una sorpresa, quindi, che il due volte campione di Formula 1 abbia deciso di aggiungere una vettura di questo tipo alla sua già ricca collezione di supercar. Come tutti i collezionisti, l’ex pilota Ferrari è abituato anche a vendere auto, per aggiornare la sua collezione. Qualche anno fa, infatti, incassò una cifra record per una supercar Ferrari. Ecco il video di Alonso a bordo della sua 512 TR che, non sorprende, può contare su una tradizionale colorazione rossa.

Un simbolo degli anni ’90

La Ferrari 512 TR, sfoggiata da Alonso per le strade di Monaco, è un vero e proprio simbolo della produzione della Casa di Maranello nel corso degli anni ’90. Il modello in questione è un’evoluzione della Testarossa. Il debutto ufficiale è avvenuto in occasione del Salone dell’auto di Los Angeles nel 1992. Rispetto al modello da cui è derivata, la 512 TR presenta alcune modifiche estetiche, a partire dal frontale e fino ad arrivare agli interni, completamente rinnovati. Anche la parte meccanica venne rivista rispetto alla Testarossa dai tecnici di Maranello. Il motore, ad esempio, presenta alcune personalizzazioni oltre a un nuovo impianto di iniezione Bosch e a una potenza maggiore, con la possibilità di erogare fino a 428 CV. Il propulsore è in grado di spingere la vettura fino a una velocità massima di 314 km/h, con uno 0-100 km/h che viene completato in 4,8 secondi. Si tratta di un modello ancora oggi molto interessante e apprezzatissimo dai collezionisti. La 512 TR lasciò poi il testimone alla 512 M, altra evoluzione della Testarossa. Complessivamente, tra TR e M, Ferrari ha prodotto 9.957 unità e una di queste oggi appartiene a Fernando Alonso che la usa per i suoi spostamenti lungo le strade di Monaco.