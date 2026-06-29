Ufficio Stampa Feadship/Getty Images Il gioiello da 300 milioni di Amancio Ortega arriva all’Isola d'Elba

Dalle vetrine di Zara a uno yacht lungo quasi cento metri. Drizzle, il superyacht attribuito ad Amancio Ortega, ha raggiunto nella serata di domenica 28 giugno la darsena medicea di Portoferraio. Così l’Isola d’Elba si conferma ancora una volta una vetrina galleggiante per le imbarcazioni più esclusive al mondo.

La tecnologia del superyacht da 300 milioni

Con una lunghezza vicina ai 92 metri, lo yacht occupa lo spazio di un piccolo edificio adagiato sull’acqua, ma le dimensioni non definiscono abbastanza dell’ambiziosità del progetto. Costruito nei Paesi Bassi da Feadship, nome di riferimento nella nautica di altissima gamma, Drizzle è stato consegnato nel 2024 e vale una fortuna, intorno ai 300 milioni di euro: siamo, insomma, davanti al classico bene alla portata di pochissimi fortunati.

Lo scafo in acciaio è sormontato da una sovrastruttura in alluminio, mentre il ponte conserva il tradizionale rivestimento in teak. Nonostante la larghezza raggiunga i 14,5 metri e la stazza lorda sfiori le 3.000 GT, il look non ricorre a eccessi fini a sé stessi. Tutto – dalle superfici vetrate ai ponti aperti verso poppa – risponde anche a una logica funzionale. E il profilo, pulito nel suo complesso, cerca di alleggerire visivamente una massa che, ormeggiata accanto alle barche comuni, rimane comunque difficile da ignorare, anche osservandola da molto lontano, dalla costa.

Oltre che per gli ambienti di lusso, Drizzle può fregiarsi di un’altra caratteristica rara: è il primo yacht Feadship ad aver ottenuto la classificazione completa Hybrid Electric, grazie a un sistema pensato per ridurre consumi, rumore ed emissioni durante alcune fasi della navigazione. Chiederle di cancellare l’impatto di un’imbarcazione di quasi tremila tonnellate sarebbe stato troppo, ma la tecnologia segna un passo diverso rispetto ai tradizionali giganti alimentati esclusivamente da motori diesel.

A bordo trovano posto sette cabine per un massimo di quattordici ospiti, assistiti da un equipaggio composto da diciotto persone. Gli spazi comprendono una piscina, una spa e un beach club affacciato direttamente sul mare. Il garage può invece accogliere due tender lunghi circa dieci metri, utilizzati per raggiungere la costa senza spostare l’intero yacht. Spinto al limite, Drizzle raggiunge una velocità di 17,5 nodi, a fronte di un’autonomia tale da consentire traversate di migliaia di miglia nautiche.

La storia di un impero

Dietro un colosso simile compare il nome di Amancio Ortega, che a 90 anni (compiuti lo scorso 28 marzo) non ha perso il gusto del bello. Ortega viene da una famiglia modesta della Galizia, dove è riuscito a creare Inditex, il gruppo a cui fanno capo Zara e altri marchi conosciuti in tutto il mondo. Forbes valuta il suo patrimonio intorno ai 148 miliardi di dollari, collocandolo nel 2026 al decimo posto tra le persone più ricche del pianeta. Numeri talmente grandi da sembrare astratti, almeno finché una parte di quella ricchezza non si materializza sotto forma di uno scafo lungo quasi cento metri.

L’arrivo di Drizzle conferma il ruolo dell’Elba nelle rotte del turismo nautico di lusso. Nei giorni precedenti l’isola aveva accolto Aquarius, superyacht legato alla famiglia reale del Qatar. Circa un mese prima, a Portoferraio aveva attirato gli sguardi anche M/Y Anjelif, l’imbarcazione color champagne dell’armatrice Maria Francesca Angelini.