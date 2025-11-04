Il centrocampista del Napoli, Frank Zambo Anguissa, è tra i migliori della Serie A e si è concesso un lusso nel segno del Toro di Sant’Agata Bolognese

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Una Urus su misura per Anguisssa

I calciatori possono vantare fama, muscoli e anche conti in banca da capogiro. Sono pochi quelli che scelgono delle auto sobrie per raggiungere i campi di allenamento e tra questi non c’è Frank Zambo Anguissa. Il calciatore della nazionale camerunese è tra i migliori elementi della formazione allenata da Antonio Conte. Per celebrare un inizio di stagione strabiliante, il centrocampista africano ha comprato una Lamborghini Urus con una livrea corallo opaco. La nota Carrozzeria Primavera di Frattamaggiore ha confezionato il SUV emiliano in una veste che risalta lo stile estroso del possente calciatore.

La tendenza crescente tra i top player è distinguersi anche al volante di SUV potenti e confortevoli. In passato gli sportivi più pagati al mondo erano soliti acquistare supercar biposto, ma la moda dilagante delle auto a ruote alte di lusso ha coinvolto anche il mondo del calcio. La Urus di Anguissa è impreziosita da un sofisticato processo di wrapping che ha accentuato un effetto visivo di grande impatto. Sotto il cofano un potente V8 biturbo 4.0 in grado di erogare ben 650 CV.

Performance da urlo

Anguissa, nel rispetto dei limiti, non impiegherà molto la mattina a raggiungere i centri sportivi di Castelvolturno. Il SUV della Lamborghini scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi, toccando una velocità massima di 305 km/h, rendendo la Lamborghini Urus uno dei SUV più amati dagli appassionati. Il centrocampista ha scelto di valorizzare il lavoro dei tecnici della Carrozzeria Primavera, stringendo un legame con un territorio che lo ha reso una leggenda. Frank Zambo è stato protagonista del terzo scudetto sotto la guida di Luciano Spalletti, per poi ripetersi anche con Conte in panchina nella scorsa annata. Il bomber Lukaku ha scelto un altro marchio italiano.

Il forte centrocampista, dopo le esperienze in Francia, Inghilterra e Spagna, ha trovato la consacrazione definitiva sotto l’ombra del Vesuvio. Il 31 agosto 2021 venne acquistato dal Napoli con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni di euro. Esordì in Serie A l’11 settembre seguente, alla terza giornata, nella sfida vinta 2-1 contro la Juventus. Il debutto europeo di Anguissa avvenne con i partenopei in Europa League, scendendo in campo da titolare nella match valido per la prima giornata della fase a gironi, contro il Leicester City. Dopo 30 presenze in maglia azzurra, la società campana lo riscattò dal Fulham, facendolo diventare una colonna portante del club. Si era parlato di un suo possibile addio l’estate scorsa, ma ha scelto di proseguire la sua esperienza nel campionato italiano con il Napoli.

Una Urus su misura del centrocampista

Il colore corallo del SUV ha creato un dibattito social. C’è chi ha espresso ammirazione per la livrea audace scelta da Frank Zambo Anguissa e per l’elevato livello di personalizzazione raggiunto; dall’altro, c’è chi ha valutato la vettura un pugno nell’occhio. In realtà il trend del car market di lusso va nella direzione di una personalizzazione estrema dei veicoli.

In un mondo sempre più omologato, un milionario cerca di distinguersi da tutti gli altri. I personaggi sportivi preferiscono colori vivaci e auto potenti come simboli di uno status acquisito. Un marchio come Lamborghini è una scelta perfetta per chi non vuole passare inosservato. La domanda di servizi esclusivi e sartoriali è in crescita, anche grazie a collezionisti che rafforzano la loro visibilità al volante di modelli di altissima qualità.