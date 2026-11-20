Il campione del mondo di F1 ha rivelato una passione per le Mercedes più esclusive della storia. Kimi ha già pensato anche a dove metterle: il garage è pronto

Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

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Dopo aver conquistato il titolo mondiale di F1, Kimi Antonelli ha rivelato nuovi progetti: vuole un garage da sogno, da far girare la testa agli appassionati di automobili. Non uno qualunque, il bolognese ha già individuato alcuni dei modelli che vorrebbe mettere in collezione, con una preferenza che non lascia spazio a dubbi sul marchio Mercedes. Possibilmente storiche, rarissime e con un pedigree sportivo importante. Kimi non ha soltanto preparato la lista dei desideri: ha già comprato il capannone in cui custodire le sue future creature.

A raccontare questo lato meno conosciuto del campione è un’intervista esclusiva concessa ad “Auto motor und sport“, nella quale Antonelli ha svelato le sue preferenze automobilistiche. Un viaggio tra modelli che hanno fatto la storia della Stella a tre punte, con qualche sorpresa e soprattutto una protagonista assoluta: la Mercedes 300 SL Gullwing.

Dalla patente al sogno di una collezione

Sembra quasi incredibile pensare che soltanto poco tempo fa Antonelli non potesse nemmeno guidare legalmente sulle strade pubbliche per una questione anagrafica. La patente è arrivata nel gennaio 2025, quando aveva appena diciotto anni. Il primo regalo importante è stato una Mercedes-AMG GT 63, un’auto aziendale decisamente particolare per un neopatentato italiano. Esistono infatti limitazioni specifiche alla guida come quella del limite dei 100 km/h in autostrada, restrizione che ha potuto aggirare grazie all’esame sostenuto nella vicina Repubblica di San Marino.

Con il successo in F1, i desideri del giovane campione bolognese possono diventare progetti concreti. “Ho intenzione di comprare una Mercedes. Mi piacerebbe la nuova CLE, che è stata appena presentata. Sono in contatto con Mercedes per capire cosa è possibile fare“, ha raccontato nell’intervista. Il riferimento è alla Mercedes-AMG CLE 646, una versione speciale ad alte prestazioni che ha già fatto parlare gli appassionati. C’è però un piccolo problema: l’edizione limitata è andata esaurita ancora prima della presentazione ufficiale.

Il sogno proibito si chiama 300 SL Gullwing

Se la CLE rappresenta un possibile acquisto nel futuro prossimo, il vero colpo di fulmine di Antonelli ha un nome che evoca immediatamente la storia dell’automobile: Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. E sul colore non ha dubbi: “Preferisco l’argento“. Parliamo di una delle vetture più iconiche mai prodotte dalla Casa tedesca. Presentata negli anni Cinquanta, la 300 SL è diventata celebre soprattutto per le sue portiere ad apertura verticale, simili ad ali spiegate, da cui deriva il soprannome Gullwing, ovvero ala di gabbiano. Un capolavoro di design e ingegneria, con una storia sportiva prestigiosa e un fascino che non conosce età.

Non è difficile immaginare perché abbia conquistato Antonelli. Per un pilota cresciuto tra kart, monoposto e circuiti, la Gullwing rappresenta qualcosa che va oltre il valore economico: è un pezzo di storia delle corse trasformato in automobile da strada. E in versione argento, come la desidera Kimi, richiama anche la tradizione delle Frecce d’Argento.

Il gusto del collezionista

“Mi piace anche la CLK nella versione stradale della vettura di Le Mans. È una macchina bellissima“, ha spiegato il pilota. Il riferimento è alla Mercedes-Benz CLK GTR, una delle sportive più estreme mai realizzate dalla Stella. Nata per rispettare le esigenze di omologazione del programma GT1, portava su strada una tecnologia e un’impostazione da vera macchina da corsa. Linee basse, proporzioni spettacolari e un carattere decisamente fuori dal comune. Non è un caso che anche Fernando Alonso sia stato avvistato a Monaco al volante di un esemplare. A quanto pare, tra i piloti di F1 esiste un’intesa particolare quando si parla di automobili speciali.

Se la 300 SL è il sogno romantico, le altre raccontano un lato di Kimi ancora più legato al DNA delle competizioni. Nel suo personale elenco dei desideri compare anche la Mercedes-Benz CLK DTM AMG, versione stradale nata nel 2004 per celebrare il legame con il campionato turismo tedesco. Una vettura prodotta in numeri estremamente limitati, capace di trasferire su strada l’aggressività e il fascino delle competizioni DTM. Un altro modello che conferma quanto Kimi sia attratto dalle Mercedes che hanno un’anima da corsa. Non semplicemente auto costose o appariscenti, ma autentici pezzi di storia automobilistica.

Non una questione di prezzo: auto con un’anima

C’è un filo conduttore che lega tutte le vetture finite nella lista dei desideri di Kimi: non sono semplicemente automobili di lusso, ma modelli che raccontano una storia. La 300 SL Gullwing rappresenta un’epoca irripetibile, la CLK GTR porta su strada il DNA delle competizioni endurance, mentre la CLK DTM AMG è un omaggio a una delle categorie turismo più spettacolari del motorsport. Una scelta che sembra raccontare molto anche della personalità del pilota bolognese.

Abituato a trascorrere gran parte della propria vita tra circuiti, box e simulatori, Antonelli sembra cercare nelle auto stradali qualcosa di diverso rispetto alle monoposto: il fascino della meccanica, il design senza tempo e il legame con la storia delle corse. Per lui, insomma, il garage ideale non deve essere una semplice esposizione di supercar, ma una piccola collezione di leggende su quattro ruote.

Il capannone è già pronto

Il dettaglio forse più curioso dell’intervista riguarda un capannone. Antonelli non sta soltanto fantasticando davanti alle fotografie delle auto che vorrebbe possedere, ha già pensato a un aspetto fondamentale per qualsiasi collezionista: lo spazio. “Ho già comprato un capannone dove potrò custodire le mie auto“, ha rivelato. Una frase che racconta molto della sua passione. Perché acquistare una 300 SL Gullwing o una CLK GTR non significa soltanto poterle guidare: significa conservarle, proteggerle e dare loro il posto che meritano. Il garage di Kimi, almeno nei progetti, è già pronto. Manca soltanto che arrivino le protagoniste.

Viene quindi spontaneo chiedersi quale sarà la prima a varcare quella porta. La moderna AMG CLE 646, sempre che Mercedes riesca a trovare una soluzione nonostante l’edizione speciale esaurita? Oppure la leggendaria 300 SL argentata, il sogno dichiarato del campione?

L’inizio di una nuova avventura

Una cosa è certa: Antonelli ha già dimostrato di saper scegliere bene quando si tratta di velocità. Adesso vuole dimostrare di avere lo stesso talento anche nella costruzione della sua collezione. E se il primo titolo mondiale è arrivato, per il ventenne bolognese potrebbe essere soltanto l’inizio di una nuova avventura. Questa volta, però, non ci sarà una griglia di partenza da conquistare. Ci sarà un garage da riempire e, a giudicare dalla lista dei desideri, non sarà un’impresa da poco.