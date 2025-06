Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Lulop L'Ape Piaggio di Maxgeko galleggia sul mare

Di solito un’Ape si vede carica di pacchi, o ferma davanti a un bar di paese. Quella di Massimiliano Macrì, invece, solca il mare. Non è uno scherzo: la sua Ape cross 50 galleggia e avanza tra le onde di Scilla. Una trovata che su Instagram ha già fatto il giro del mondo, firmata Maxgeko, reggino doc. Il video lo trovi sulla sua pagina Instagram. Lì vedi l’Ape rossa, un po’ malandrina, scivolare sull’acqua manco fosse la cosa più naturale del mondo. Sullo sfondo si riconosce bene Chianalea, borgo di mare dove i pescatori tirano le reti accanto alle case, e in alto domina la rocca del Castello Ruffo. Un panorama da cartolina, insomma. E in mezzo, questo strano veicolo a metà tra colpo di genio e provocazione.

Nata tra amici increduli

Macrì ha montato sotto l’Ape due tavole da surf colorate. E al di sotto di esse, due eliche che la spingono avanti. Le ruote restano in gioco: sull’asfalto o tra le onde, girano e sterzano da consuetudine. Se serve tornare indietro, la mitica Ape ingrana la retromarcia anche in mare aperto, senza fare una piega. Roba da ridere? Forse. Infatti quando Maxgeko ha buttato lì l’idea a qualche amico, la reazione è stata più o meno una risata fragorosa. Figurati se un tre ruote si può mettere a galleggiare come una barca. E invece sì. Macrì racconta di aver fatto tutto di testa sua, al solito. Pensato a mente, con quella testa da artigiano di confine che, a Scilla, sembra respirare la stessa aria salmastra mentre l’Ape scivola sull’acqua.

A questo punto, uno potrebbe immaginare Maxgeko costruirci un business. Giri turistici sul natante, feste in mare, bottiglie di prosecco stappate in mezzo allo Stretto. Macrì mantiene, invece, la stravagante iniziativa nei meandri del puro divertimento. Solo la voglia di far sorridere la gente, di inventarsi qualcosa di strano e mostrarla al mondo. E il mondo, stavolta, ha risposto alla grande. Da Miami sono arrivati messaggi di fan entusiasti. Siti esteri di turismo rilanciano le immagini di questa Ape in mare salita a simbolo di creatività Made in Italy. E pure Striscia la Notizia ha dedicato un servizio a Macrì e al suo stappo con la ruota. Perché sì, quell’Ape sa anche aprire le bottiglie. Praticamente un coltellino svizzero su tre ruote. Dopo il ristorante da street food questa ci mancava.

Passione e divertimento

Ok, l’Ape diverte. Ma intanto porta in giro un’immagine bellissima di Scilla, riscattandola da notizie meno leggere, tipo quella riguardante la banda della Panda. Ritrae la Costa Viola da un’angolazione insolita, fa venir voglia di andare a visitare di persona quel borgo di pescatori aggrappato alle rocce. E così, mentre Maxgeko si gode il suo giro tra le onde, la località guadagna visibilità gratis. Un case history degno di essere raccontato in qualche corso di marketing. Ormai lo abbiamo appurato: la determinazione di Macrì non è seconda al suo talento. Perciò se fissa un obiettivo, stiamone certi: prima o poi le raggiungerà. Artigianalità e ironia, tratti da italiano vero. Passi da Scilla? Non stupirti troppo se dietro una curva del lungomare ti ritrovi un’Ape in mare. È Maxgeko, che prova qualcosa di nuovo.