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iStock Le app che segnalano i controlli ora piacciono alla polizia

C’è un argomento che da sempre divide utenti della strada e polizia: le app di navigazione e i gruppi social che segnalano i posti di blocco in tempo reale. Da un lato c’è chi li usa senza troppi sensi di colpa. Dall’altro chi li considera uno strumento che aiuta i furbi a farla franca. Per anni le forze dell’ordine di mezzo mondo hanno cercato di combatterli. Ora qualcosa sta cambiando.

Segnalazioni dei posti di blocco, dalle app ai gruppi social

Le segnalazioni in tempo reale dei controlli stradali non sono un’invenzione recente. Prima delle app di navigazione collaborativa, esistevano i lampeggi dei fari – il gesto con cui i conducenti avvertono chi viene in senso contrario della presenza di una pattuglia – e poi i forum e i gruppi creati su piattaforme social con l’unico scopo di segnalare autovelox e blocchi stradali in luoghi specifici. La tecnologia ha reso tutto questo più preciso, più rapido e, soprattutto, più diffuso.

Alcune app di navigazione permettono agli utenti di segnalare in tempo reale non solo il traffico o i cantieri, ma anche la presenza delle forze dell’ordine sul percorso. La segnalazione appare quasi istantaneamente per tutti gli utenti che si trovano nelle vicinanze, con dettagli sulla posizione e spesso anche sulla direzione di marcia della pattuglia. Un sistema che ha reso queste applicazioni molto popolari tra chi percorre regolarmente certi tragitti.

Il fenomeno dei gruppi social dedicati segue una logica analoga ma con un livello di organizzazione locale molto più spinto: in certi comuni e province esistono gruppi con migliaia di iscritti il cui unico scopo è condividere in tempo reale la posizione dei controlli stradali. La partecipazione è attiva, le segnalazioni sono rapide e il sistema funziona abbastanza bene da essere percepito come un servizio informativo dalla community.

La polizia cambia narrativa

Per anni le forze dell’ordine di diversi Paesi hanno chiesto alle piattaforme tecnologiche di rimuovere queste funzioni, sostenendo che permettessero ai trasgressori di evitare i controlli. In alcuni casi ci sono state richieste formali alle aziende sviluppatrici delle app, in altri tentativi di influenzare le politiche di moderazione dei gruppi social.

Ora alcune unità di polizia – in particolare nel mondo anglosassone, dove la questione è tornata di attualità nelle ultime settimane – hanno cambiato rotta in modo abbastanza netto. Il messaggio che sta emergendo dai comunicati ufficiali di diversi corpi di polizia locali è questo: sapere dove si trovano i controlli spinge i guidatori a rallentare e a prestare maggiore attenzione. E rallentare, in fondo, è esattamente quello che le forze dell’ordine vorrebbero ottenere.

Così se l’obiettivo principale dei controlli stradali è migliorare la sicurezza (e non incassare multe) allora un sistema che induce milioni di persone a guidare con più prudenza su certi tratti sta producendo esattamente il risultato desiderato, anche senza che nessuno venga fermato.

La risposta del pubblico a questo cambio di posizione non è stata univoca. In molti hanno apprezzato la coerenza del ragionamento. Altri hanno fatto notare un paradosso: fare i lampeggi ad un altro automobilista per segnalare la presenza di una pattuglia può ancora essere sanzionato in Italia, a differenza di una segnalazione digitale che produce lo stesso effetto e viene addirittura incoraggiata. La distinzione tra i due comportamenti, sul piano della sostanza, è sottile. Sul piano della norma, al momento, ancora no.