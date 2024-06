Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Apple CarPlay, come si integra il nuovo sistema operativo con la vettura

Le auto moderne sono ormai sempre più integrate con i nostri cellulari quasi a diventarne un naturale prolungamento. I device si connettono con le vetture scambiandosi dati così da rendere l’auto più vicina alle nostre esigenze dal punto di vista dell’infotainment. Si può così ascoltare musica con il nostro account personale di Spotify o magari leggere quell’importante email di lavoro che c’è appena arrivata. Grazie all’IA e a sistemi come Alexa e Bixby è possibile poi avere una vera interazione verbale con il mezzo. Insomma la famosa KITT di Supercar non sembra poi tanto distante da queste moderne auto.

Sulle nostre strade però sta per arrivare un’ulteriore novità che potrebbe rendere ancora più smart i nostri veicoli: parliamo del nuovo Apple CarPlay. Tramontata definitivamente l’ipotesi di costruirsi da solo una vettura, il Marchio della mela ha deciso di puntare in un altro modo sulle auto entrando in diretta concorrenza con il più diffuso Android Automotive.

Auto e smartphone: un’unica cosa

Apple ha deciso di concentrarsi sul software per creare un sistema operativo CarPlay capace di integrarsi alla perfezione con la vettura. La conferenza annuale che si tiene con gli sviluppatori è stata l’occasione giusta, attraverso alcune immagini, per mostrare al mondo le novità in arrivo. L’idea è quella di entrare in diretta concorrenza con Android Automotive, che è il sistema di Google che i produttori installano all’interno delle vetture.

Dalle prime immagini diffuse, il nuovo CarPlay si integrerà alla perfezione con vettura e smartphone. Ci saranno più app per gestire tanti dati del veicolo come la pressione dei pneumatici, la velocità e lo stato della batteria. Queste info saranno poi visualizzate su uno schermo, compreso quello del cruscotto. Il layout sarà a discrezione della casa automobilistica.

Cosa aspettarsi da Apple CarPlay

Il costruttore avrà ampio margine di manovra sul sistema operativo. Potrà, infatti, personalizzare i widget e decidere cosa potrà fare o non fare l’utente che usa la vettura con il nuovo software. Con Apple CarPlay sarà possibile poi gestire vari aspetti inerenti anche la guida dell’auto in questione come ad esempio gli assistenti alla guida, la modalità di guida o anche le funzionalità interne. Attraverso il proprio smartphone sarà poi possibile ricevere notifiche sullo stato della batteria dell’auto e azionare ad esempio il climatizzatore.

La scelta di lasciare così tanto spazio ai costruttori è qualcosa di molto “innovativo” in casa Apple. Come sappiamo, infatti, anche per un diktat di Steve Jobs, il Marchio di Cupertino è sempre stato molto restio nel concedere agli utenti determinate libertà con i propri software.

Il debutto per il nuovo Apple CarPlay è previsto già nel corso di questo 2024 su nuovi modelli Porsche e Aston Martin. La Casa della mela però a quanto pare starebbe già lavorando ad espandere il proprio portfolio di clienti in tal senso. Il nuovo CarPlay sarà integrato comunque ad un iPhone e quindi non è autonomo come Android Automotive (che di recente ha rilasciato un nuovo aggiornamento). Inoltre, chi è già in possesso del sistema operativo Apple sulla propria vettura non riceverà aggiornamenti in tal senso visto che la novità avrà bisogno di un hardware completamente nuovo. Su quest’ultima cosa però non è detto che il colosso americano non si inventi qualcosa nel prossimo futuro.