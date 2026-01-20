Il Presidente degli Usa, Donald Trump, ha sempre dimostrato buon gusto in materia di auto. Nel suo garage hanno figurato supercar di lusso come Ferrari e Bugatti

Ufficio Stampa Mecum All'asta la Ferrari iconica del Presidente Trump

Cosa può desiderare un uomo che ha già tutto? Trump è tornato sulla poltrona presidenziale dopo il mandato di Biden, promuovendo una politica protezionistica che sta dividendo l’elettorato americano. Il newyorkese è un personaggio divisivo ma che lo si ami o lo si odi, ogni cosa che ha toccato nella sua vita è diventata oro. Persino una comune Ferrari F430 che solitamente non ha una quotazione altissima è diventata l’oggetto del contendere degli appassionati, solo perché appartenuta all’attuale inquilino della Casa Bianca.

Per quanto risulti ancora molto aggressiva e moderna, una F430 rossa fiammante si aggira generalmente tra €100.000 e i €200.000. La vendita della F430 “presidenziale”, nell’asta Mecum Kissimmee in Florida, ha generato la cifra record di 633.900 euro. La Ferrari per il solo fatto di essere stata comprata da Trump ha visto triplicare notevolmente il suo valore. Nel 2007 l’auto venne acquistata da Trump, quando era ancora semplicemente un imprenditore e personaggio pubblico. Come riportato sul libretto della vettura, dove si legge pure come indirizzo la Trump Tower di New York, la F430 non presenta una configurazione particolare, ma ha percorso appena 15.493 chilometri.

Condizioni da vetrina

Donald Trump si sarà divertito a bordo della F430, finita nell’evento Mecum “The World’s Largest Collector Car Auction”, per qualche momento della sua vita. Del resto il suo parco auto è impressionante, essendoci una Rolls-Royce Silver Cloud del 1956, le limousine Cadillac Trump Golden e Trump Executive del 1980, una Lamborghini Diablo VT Roadster, una Mercedes-Benz SLR McLaren del 2003, esposta anche fuori dalla Trump Tower a Manhattan e una delle prime Tesla Roadster.

Una varietà assoluta di modelli, ma la combinazione di esclusività, eleganza e performance della Ferrari non ha eguali. Il Presidente Trump scelse una delle berlinette Gran Turismo più belle della storia della Casa modenese, erede della 360 Modena. Venne svelata ufficialmente in occasione del Motor Show di Parigi nel settembre 2004, lanciando la nuova generazione di motori V8 creati in collaborazione con Maserati e che presero il posto dell’iconico motore Dino giunto all’apice del suo sviluppo con la 360 Modena prima del suo pensionamento.

Ufficio Stampa Mecum

Un motore poderoso

La F430 sfruttava il know-how del programma di Formula 1 della Ferrari, un aspetto che sicuramente catturò l’interesse del Presidente Trump per l’eccellenza ingegneristica. La F430 era basata sulla 360 Modena, ma il 70% dei suoi componenti era nuovo. Era nata dall’estro del responsabile del design Ferrari Frank Stephenson e Pininfarina. La linea sinuosa del frontale si univa perfettamente a un posteriore che aveva chiari riferimenti alla hypercar Enzo, nata per omaggiare il Drake.

La carrozzeria della F430 e il sottoscocca progettato e sviluppato in galleria del vento offrivano quasi 290 kg di deportanza massima, il 50% in più rispetto alla 360, senza l’ausilio di spoiler esterni. L’aspetto generale era imponente ed elegante. Sotto al cofano batteva un V8 a 90° da 4,3 litri interamente in lega della F430, basato sul monoblocco della Maserati Quattroporte, testate a 4 valvole e sistemi di aspirazione e scarico sviluppati per le corse. La top speed dichiarata dalla Casa modenese era di oltre 315 km/h per la berlinetta e di oltre 310 km/h per la spider, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avveniva in 4,0 secondi per la berlinetta e 4,10 secondi per la spider. La funzione Launch Control di derivazione F1 era presente solo sulle versioni commercializzate in Europa. Almeno su questo Trump dovette accontentarsi.