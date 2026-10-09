Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Audi Goggia e Brignone, regine dello sci e della strada con le nuove Audi RS5 Avant

Le regine della neve cambiano automobile, ma non rinunciano alle prestazioni. Federica Brignone e Sofia Goggia sono le protagoniste della consegna delle nuove Audi RS5 Avant, le sportive da 639 CV che accompagneranno le due campionesse italiane nei loro spostamenti. Un incontro tra due mondi apparentemente lontani, quello dello sci alpino e quello delle automobili ad alte prestazioni, accomunati dalla ricerca della velocità e dal controllo necessario per dominarla.

La consegna è avvenuta il 3 ottobre, durante il Festival dello Sport di Trento, dove Audi ha celebrato anche il rinnovo della partnership con la Federazione Italiana Sport Invernali fino al 2030. Una collaborazione iniziata nel 2007 e diventata parte integrante del rapporto tra la Casa dei quattro anelli e i protagonisti dello sport azzurro.

Audi RS5 Avant, 639 CV per le campionesse azzurre

Le automobili destinate a Brignone e Goggia non sono semplici station wagon. La nuova Audi RS5 Avant rappresenta infatti una svolta nella storia delle sportive di Ingolstadt, introducendo per la prima volta nella famiglia RS5 una motorizzazione ibrida plug-in.

Sotto il cofano lavora un V6 biturbo da 3,0 litri, affiancato da un’unità elettrica che contribuisce a portare la potenza complessiva a 639 CV. Una combinazione che permette di coniugare prestazioni di altissimo livello e versatilità, conservando la praticità di una carrozzeria familiare.

La velocità massima dichiarata raggiunge i 285 km/h, un dato che racconta immediatamente il carattere di questa automobile. La tecnologia ibrida non rappresenta soltanto una scelta legata all’elettrificazione, ma diventa parte integrante della ricerca prestazionale.

Per due atlete abituate a confrontarsi con velocità elevate, traiettorie millimetriche e continui cambiamenti di aderenza, il richiamo alla precisione dinamica è inevitabile. Naturalmente, sulle strade aperte al traffico, le prestazioni della RS5 devono sempre confrontarsi con i limiti e le condizioni di sicurezza.

Ventisette vetture Audi per gli atleti della FISI

Le RS5 Avant consegnate alle due campionesse fanno parte di una flotta complessiva di 27 automobili destinata agli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali. Accanto alle versioni più sportive figurano anche le nuove Audi A6 Avant e-hybrid, modelli che privilegiano il comfort nei lunghi trasferimenti e la versatilità della propulsione elettrificata.

La cerimonia, ospitata in piazza Duomo a Trento, ha riunito alcuni dei nomi più rappresentativi dello sport italiano. Oltre a Brignone e Goggia, hanno partecipato Dominik Paris, Michela Moioli, Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel. Il rinnovo dell’accordo fino al 2030 conferma una relazione che si avvicina ai vent’anni di storia. Audi continuerà così ad affiancare gli azzurri non soltanto nei momenti celebrativi, ma anche nella quotidianità fatta di allenamenti, trasferimenti e competizioni.

Dalle piste da sci alla Formula 1

Il Festival dello Sport è stato anche l’occasione per presentare al pubblico Audi R26, la monoposto che rappresenta l’ingresso del marchio tedesco nel Campionato Mondiale di Formula 1. Accanto alla vettura, l’Audi Race Simulator ha permesso agli appassionati di sperimentare virtualmente le sensazioni della guida in circuito.

L’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi attraverso 25 concessionarie italiane, dove monoposto e simulatore saranno protagonisti di appuntamenti dedicati al pubblico. Nel frattempo, le due star dello sci azzurro possono godersi i loro nuovi prorompenti bolidi.