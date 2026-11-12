Ufficio Stampa Toyota 75.000 km senza cambiare olio: l'auto batte le previsioni

Si dice che i gatti abbiano sette vite. A quanto pare, vale anche per certi motori. La Toyota Corolla protagonista di questa storia ne è un esempio quasi incredibile: la sua proprietaria aveva trascurato uno degli interventi di manutenzione più importanti, eppure il motore continuava a funzionare. Soltanto quando un meccanico ha deciso di aprirlo è emersa tutta la gravità della situazione: l’olio era rimasto lo stesso per circa 75.000 chilometri, lasciando dietro di sé una notevole quantità di morchia. A giudicare dalle fotografie pubblicate su Reddit, sorge una domanda: com’è riuscito il quattro cilindri giapponese a resistere così a lungo?

Un motore che avrebbe avuto ogni ragione per fermarsi

La Corolla dalla tempra d’acciaio monta un quattro cilindri a benzina Toyota 2ZR-FE. Su Reddit l’utente Snacktivism ha mostrato le condizioni del propulsore dopo circa 75.000 chilometri senza un cambio d’olio, almeno secondo quanto era riuscito a ricostruire.

Tolto il coperchio delle punterie, si è trovato davanti depositi scuri e spessi, accumulati attorno ai componenti interni. In un commento ha spiegato che parte della morchia aveva una consistenza simile alla cera morbida: si poteva staccare persino a pezzi. Ha anche sospettato che la valvola di bypass del filtro fosse rimasta bloccata aperta, permettendo al motore di mantenere una certa pressione dell’olio.

La Corolla, insomma, funzionava, anche se qualche segnale di sofferenza c’era. Al minimo il motore faceva un leggero ticchettio e due solenoidi del sistema VVT-i erano bloccati. L’autore del post ha chiarito inoltre un dettaglio importante: l’olio era stato rabboccato in passato, ma mai sostituito.

La pulizia e la prova su strada

Il meccanico ha cominciato rimuovendo a mano i depositi più consistenti. Con una sonda ha controllato anche il pescante della pompa dell’olio, che per fortuna era relativamente pulito. Ha rimontato il coperchio con guarnizioni nuove, poi ha eseguito diversi cicli di pulizia e cambi di olio e filtro, facendo girare la Corolla tra un intervento e l’altro.

Terminato l’intervento, il motore girava regolarmente. L’autore del racconto ha scritto di aver utilizzato la Corolla nei giorni successivi senza riscontrare altri problemi. Ha comunque previsto un nuovo cambio dell’olio dopo tre mesi, perché il risultato della pulizia, da solo, non permette di escludere ogni danno dovuto alla lunga trascuratezza.

Il motivo di quei 75.000 chilometri

La Corolla appartiene a un’amica del meccanico. Mamma single di una bambina, la donna lavora a tempo pieno e sta pagando il mutuo. Con le spese di ogni mese da affrontare, la manutenzione era finita in fondo alle priorità, almeno stando al racconto dell’amico. L’auto era rimasta parcheggiata nel suo vialetto durante un’assenza di tre settimane della proprietaria, partita per visitare alcuni familiari. Sebbene l’accordo iniziale riguardasse la sostituzione di una lampadina del faro, controllando la vettura l’uomo si è accorto che quello era appena l’inizio, così ha sostituito pure uno specchietto, un faro e due pneumatici posteriori ormai crepati.

Il conto, tra pezzi e gomme, è arrivato a circa 600 dollari, oltre a otto ore di lavoro. All’amica, che ancora ignorava la portata dell’intervento, avrebbe chiesto soltanto qualche cena preparata in casa. Sopravvivere a 75.000 chilometri senza cambio olio non significa uscirne indenni. E il prossimo tagliando, su questa Corolla, ha già una scadenza.