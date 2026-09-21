Ufficio Stampa Ferrari Adam Sandler chiama la sua Ferrari con un nome improbabile

Fin dai primi passi mossi sul set Adam Sandler ha saputo mettersi in mostra per la battuta pronta, ma con una Ferrari 488 Pista è riuscito a trasformare in un piccolo sketch persino il nome dell’auto. In un video diventato virale nel 2020, un ragazzo gli chiese che macchina stesse guidando e l’attore sganciò un improbabile “Lamborghini Mustang”, come se Sant’Agata Bolognese si fosse messa tutto d’un tratto a produrre la mitica pony car.

La supercar ripresa nel filmato aveva in realtà delle credenziali decisamente serie, quelle di una delle Ferrari stradali più estreme della sua generazione. L’accostamento fa sorridere pensando al personaggio pubblico dell’attore, spesso fotografato con abbigliamento talmente informale da aver reso pantaloncini larghi e scarpe da basket una divisa. Nel suo garage, però, la 488 Pista rappresenta l’eccezione italiana in mezzo a modelli americani attribuiti alla sua collezione.

Una Ferrari nata pensando alla pista

Il cognome scelto a Maranello chiarisce subito le intenzioni. La 488 Pista deriva dalla 488 GTB, ma Ferrari intervenne su motore, peso e aerodinamica sfruttando quanto appreso nelle competizioni con 488 GTE e 488 Challenge: ne uscì una berlinetta parecchio diversa dalla versione di partenza, costruita attorno a un V8 biturbo da 3.902 cm³.

La potenza raggiunge 720 CV a 8.000 giri/min e la coppia massima dichiarata è di 770 Nm, abbinati a un peso a secco di 1.280 kg nella configurazione indicata dalla Casa, con un rapporto peso-potenza di 1,78 kg/CV. Il cambio F1 a doppia frizione dispone di sette rapporti e la trazione rimane posteriore.

Quando arriva il momento di mettere insieme tutte queste cifre, lo 0-100 km/h richiede 2,85 secondi, mentre a 200 km/h si arriva in 7,6 secondi e la velocità massima supera i 340 km/h. Sul circuito di Fiorano la 488 Pista fermò invece il cronometro a 1’21″5.

Per nulla anonima

Nel filmato del 2020 la 488 Pista appare in una tonalità scura e Sandler scherza sul modello, chiamandola “Lamborghini Mustang”. L’auto viene indicata come sua e sarebbe entrata nella collezione proprio all’epoca, sebbene resti un mistero quanto l’attore l’abbia effettivamente pagata.

Meglio quindi lasciare perdere le cifre milionarie attribuite con grande fantasia ai garage delle star e concentrarsi sulla macchina. La Pista misura 4,61 metri in lunghezza, sfiora i due metri in larghezza ed è alta appena 1,21 metri. Il serbatoio contiene 78 litri, il bagagliaio 170: dettagli molto meno spettacolari dei 720 CV, ma qualcuno dovrà pur ricordarsi che persino una Ferrari ha bisogno di un posto dove infilare una borsa.

Mia moglie per finta su TV8

Per ritrovare Sandler sullo schermo bisogna aspettare stasera. TV8 trasmette Mia moglie per finta alle 21:40, commedia del 2011 diretta da Dennis Dugan nella quale recita accanto a Jennifer Aniston, Brooklyn Decker e Nicole Kidman.

Danny Maccabee è un chirurgo plastico e ha trovato un sistema piuttosto discutibile per conquistare le donne: porta una fede al dito e racconta di avere un matrimonio disastroso alle spalle. Con Palmer qualcosa va storto e la bugia diventa difficile da sostenere. Tocca allora alla sua assistente Katherine fingersi la moglie dalla quale è in procinto di divorziare, ma nella recita entrano presto pure i figli di lei e quello che doveva essere un piccolo inganno finisce per trascinare tutti alle Hawaii.