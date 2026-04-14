Ufficio Stampa Abarth/Getty Images Adriana Volpe, l'auto "tuttopepe" della concorrente del Grande Fratello Vip

Lasciamo perdere gli abiti da sera e i riflettori degli studi televisivi: in auto Adriana Volpe tira fuori gli artigli. Quando le circostanze lo pretendono la conduttrice e showgirl mostra un lato insospettabile, almeno prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip, dove ha dato prova di una grande combattività. Se pensate che abbia una tranquilla berlina da città rimarrete delusi, perché nel garage scalpita una piccolo “peperina”.

La “scorpioncina” della conduttrice

L’auto di Adriana Volpe, da lei svelata al canale YouTube V.I.P., fa della reattività la sua arma migliore. Basata sulla popolarissima Cinquina, l’Abarth 500 “inietta” alla silhouette arrotondata una dose di muscoli, sia fuori che sotto il cofano. A seconda della versione (dalla base alla Competizione), il leggendario motore turbo a benzina 1.4 T-Jet eroga potenze tra i 135 e i 180 CV, accontentando vari gusti ed esigenze. Complice la leggerezza del corpo vettura, il propulsore regala prestazioni da brivido: lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in un tempo compreso tra i 6,7 e i 7,9 secondi, mentre la velocità massima rasenta i 225 km/h. Dopo un appuntamento o un impegno di lavoro la “scorpioncina” dà la giusta sferzata di energia.

Appena metti piede a bordo inizia il divertimento. Il comportamento su strada dell’Abarth 500 ricorda le movenze di un kart, dettato da un passo corto e da un assetto sportivo molto rigido. Inoltre, lo sterzo diretto, a tratti nervoso, fa arrivare le imperfezioni dell’asfalto direttamente al conducente, che può testare la precisione di guida millimetrica nelle curve.

Prima ancora che l’auto appaia all’orizzonte, il sound metallico profondo annuncia l’arrivo di Adriana, arricchito dai tipici scoppiettii in rilascio, così da rendersi immediatamente riconoscibili nel traffico urbano. E il pacchetto estetico aggiunge ulteriore pepe: tra badge dedicati, prese d’aria maggiorate e un assetto ribassato dall’indole racing, la vettura sembra a momenti una lontana parente della 500 classica, sebbene rimanga facilmente utilizzabile nel quotidiano. Il valore di un’Abarth 500/595 oscilla a grandi linee tra i 20.000 e 30.000 euro, variabile in base a versione e modifiche.

Grande Fratello Vip: si solleva il ruggito

In auto Adriana Volpe va a nozze con la velocità e il carattere dello Scorpione e dentro la Casa più spiata d’Italia mostra una tempra altrettanto d’acciaio. In prima serata su Canale 5, la gieffina dovrà guadagnarsi la permanenza nel reality condotto da Ilary Blasi, dopo essere stata mandata al televoto contro Alessandra Mussolini, Licia Ilardo e Blue (Barbara Prezia).

Le incomprensioni con alcuni coinquilini l’hanno portata alle lacrime nelle precedenti puntate, ma filtra un cauto ottimismo circa la sua permanenza. Nelle ultime ore i telespettatori hanno assistito a una sorprendente alleanza tattica con Antonella Elia e la Mussolini volta a smascherare le ambiguità degli altri concorrenti, in particolare di Marco Berry. Le manipolazioni del gruppo hanno stancato Adriana, non più intenzionata a essere trattata come pedina nelle dinamiche altrui, ma il potere resta nelle mani del pubblico. Che riesca a “ingranare la quinta” e arrivare alla finale del 5 maggio o che debba abbandonare il gioco stasera, la Volpe ha confermato di avere lo stesso spirito della sua Abarth: piccola, elegante, eppure capace di far sentire il suo ruggito.