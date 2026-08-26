Getty Images La sportiva di Alain Delon venne venduta al doppio della stima iniziale

La Ferrari Testarossa era in vendita, non il cane, Shalva, comparso nelle fotografie accanto alla vettura: Alain Delon volle metterlo subito in chiaro nel catalogo d’asta. Nel 2013 la macchina cambiò proprietario per 162.025 euro, più del doppio rispetto al limite superiore della stima. A incidere sul prezzo contribuirono i 19.000 km percorsi nonché il nome scritto sul libretto, quello dell’attore che questa sera tornerà su Rai 1 con Il Gattopardo.

Uscita dalla concessionaria Ferrari di Meyrin, nei pressi di Ginevra, nell’aprile del 1987, la Testarossa ricevette la prima immatricolazione due anni più tardi all’indirizzo svizzero di Delon, che la conservò con parecchia attenzione e la utilizzò poco rispetto a quanto avrebbe permesso il suo motore.

La Testarossa con appena 19.000 km

Alle spalle dei due occupanti lavorava il dodici cilindri boxer da 4,9 litri, alimentato attraverso le grandi prese d’aria aperte lungo le fiancate. La potenza raggiungeva 390 CV e passava alle ruote posteriori mediante un cambio manuale a cinque marce. Con quasi 290 km/h di velocità massima, la Testarossa apparteneva alle Ferrari più veloci della seconda metà degli anni Ottanta. Della manutenzione se ne occupava principalmente l’autista di Delon, che nel gennaio 2013 portò personalmente l’auto fino a Parigi per consegnarla alla casa d’aste.

L’ultimo intervento importante risaliva al luglio 2009 e aveva interessato le cinghie, la frizione e gli pneumatici. La Testarossa includeva la custodia in pelle contenente i documenti originali e una valigia Ferrari nera. Sul libretto di manutenzione Delon lasciò la propria firma insieme a un messaggio scritto a mano, mentre Shalva rimase con lui e fuori dall’accordo.

La Range Rover color Bahama Gold

Tra le auto passate nelle mani dell’attore figurò anche una Range Rover del 1975, ancora lontana dall’immagine lussuosa assunta dal modello negli anni successivi. Il colore Bahama Gold e la carrozzeria a tre porte appartenevano alla prima fase della sua storia, iniziata soltanto cinque anni prima. Sotto il cofano agiva il V8 da 3,5 litri, abbinato al cambio manuale e alla trazione integrale. Delon se ne separò e la Range Rover cambiò più volte proprietario, finché tra il 2019 e il 2020 venne sottoposta a un restauro completo.

La carrozzeria fu separata dal telaio e riportata alla tinta originale, mentre il motore con numerazione corrispondente a quella di fabbrica subì una revisione profonda. Il lavoro interessò pure gli interni, mantenuti il più possibile fedeli alla configurazione dell’epoca. Nel 2022 toccò anche a lei finire sotto il martello di Artcurial: la quotazione oscillava tra 80.000 e 100.000 euro e l’aggiudicazione, arrivata a 95.360 euro, rimase questa volta dentro le previsioni.

Il Gattopardo, dal romanzo al film

Questa sera, mercoledì 26 agosto, Rai 1 trasmette alle 21.30 Il Gattopardo, il film diretto da Luchino Visconti e tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Alain Delon interpreta Tancredi Falconeri, nipote del principe Fabrizio Salina, affidato a Burt Lancaster. Accanto a loro compare Claudia Cardinale nel ruolo di Angelica Sedara. Presentato nel 1963, Il Gattopardo vinse la Palma d’oro al Festival di Cannes e consegnò a Delon una delle interpretazioni più conosciute della sua carriera italiana.