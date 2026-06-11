Ufficio Stampa BMW/Getty Images L'auto di Alba Parietti vittima di vandalismo

Non sempre l’auto di un personaggio famoso entra nelle cronache per il lusso, il prezzo o qualche dettaglio da collezionisti. Nel caso di Alba Parietti, è emersa alle cronache per i motivi sbagliati: un infelice episodio di vandalismo come il furto degli pneumatici. Con un post sui social la conduttrice e opinionista televisiva, ospite a Sarabanda Celebrity, si lanciò in un duro sfogo nel 2024, mostrando agli amici di tastiera le condizioni impietose in cui aveva trovato la propria vettura, lasciata senza ruote.

Il furto e lo sfogo sui social

Ancora provata dall’accaduto, Alba Parietti mise in discussione la sicurezza percepita a Milano e dintorni. Al di là del furto, comunque spiacevole, l’aveva turbata il contesto in cui tutto era accaduto: un parcheggio sotto la stretta sorveglianza delle telecamere. L’amara constatazione rendeva la vicenda ancora più allarmante, perché toglieva anche l’ultima illusione di controllo.

Le immagini permisero indirettamente ai follower di scoprire l’auto di Alba Parietti, una BMW X1: abbastanza elegante da conservare un’immagine importante, il SUV compatto denotava gusti sobri al volante. Rispetto alle serie precedenti, il veicolo tedesco guadagna solidità. Adatta alla città e agli spostamenti quotidiani, ormai la X1 ha una presenza quasi da familiare, rivolgendosi a una platea ampia: tra le versioni diesel, versioni mild hybrid, plug-in hybrid e la variante elettrica iX1, la gamma va incontro a gusti e abitudini al volante diverse. Sebbene questa abbondanza possa creare l’imbarazzo della scelta, la forza commerciale sta proprio nella capacità di adattarsi a pubblici differenti.

Spesso dietro la scelta d’acquisto incidono sia il generoso bagagliaio sia la posizione di guida alta, ma anche il fascino del brand alza l’appeal generale della X1. Doti però qui offuscate dalla vicenda portata all’attenzione pubblica, simbolo di una frustrazione cittadina ormai diffusa. Lo sfogo di Alba Parietti metteva in risalto la crescente preoccupazione legata ai piccoli casi di criminalità, una delle cause principali di un disagio difficile da contenere.

Sarabanda Celebrity: una sferzata d’aria fresca

La presenza di Alba Parietti torna d’attualità anche in televisione con Sarabanda Celebrity, in onda in prima serata su Italia 1 con Enrico Papi. Nella puntata dell’11 giugno, la showgirl e conduttrice partecipa alla gara musicale in una squadra composta anche da Anna Safroncik, Stefano Corti e Helena Prestes, opposta al team formato da Marcella Bella, LDA, Aka7even e Sergio Friscia.

Il meccanismo storico di Sarabanda riceve una sferzata d’aria fresca, riproposto in una cornice più spettacolare, costruito su VIP, memoria musicale e prove rapide. Come al solito, riconoscere le canzoni permette di conquistarsi un vantaggio importante in vista del 7×30, la manche finale e decisiva della puntata.

Dai toni accesi dei talk Alba si sposta ai ritmi serrati dell’intrattenimento secondo un filo conduttore che la accompagna ovunque: la sua capacità di restare protagonista. La Parietti non subisce mai passivamente i fatti di cronaca, ma li rielabora, li racconta e li trasforma in uno show personale, una dote che la rende un pezzo di storia della nostra TV, in grado di restare sulla cresta dell’onda più di chiunque altro.