Alessandro Bastoni ha ricevuto la sua auto personalizzata, con modifiche estetiche e interni di lusso: la reazione del difensore interista è tutta da vedere

Ufficio Stampa Mercedes-Benz/Getty Images Alessandro Bastoni: il nuovo van lussuoso personalizzato

Abituato a fare da scudo alla porta dell’Inter, Alessandro Bastoni ha deciso di concedersi il piacere di stare dall’altra parte della barricata. Un trattamento di prima classe lo aspetta sulla sua Mercedes-Benz Classe V, con tanto di poltrone e qualche sorpresa ancora da svelare. Il van personalizzato ha lasciato il difensore nerazzurro quasi in lacrime dalla felicità, come mostra il video della consegna.

Il lavoro porta la firma di Wraplab, la stessa officina occupatasi in passato della Mercedes-AMG G 63 del calciatore, rivestita nel 2024 con una pellicola rossa su base nera. Al posto dell’originario blu scuro, la tonalità della Classe V è un grigio antracite opaco, che ne sottolinea il carattere sportivo e al tempo stesso elegante.

La Mercedes-Benz Classe V ha un altro volto

Sul frontale i tecnici hanno montato una calandra Panamericana, riconoscibile per i listelli verticali, con una finitura che richiama quella dei nuovi cerchi. Sono stati inoltre sostituiti i gruppi ottici anteriori e posteriori con elementi a LED, completando il rinnovamento estetico della Classe V.

L’intenzione dei preparatori era proprio quella di trovare un punto d’incontro tra eleganza e sportività, conservando le caratteristiche di un veicolo nato per trasportare comodamente più persone. Tolto il velo al van della Stella, il difensore interista sembra apprezzare particolarmente il risultato e scherza persino sulla possibilità di aggiungere un ulteriore tocco personale:

“Poi valutiamo in futuro se mettere le iniziali”

La consegna si trasforma presto in un momento di entusiasmo:

“Non ci sono parole. Ne è valsa la pena dell’attesa”

commenta il difensore, che poco dopo dirà:

“Non ho parole, mi viene da piangere”

Gli interni nascondono ancora qualche sorpresa

Se l’esterno viene mostrato fin nei minimi particolari, per conoscere il lavoro completo nell’abitacolo toccherà aspettare il prossimo video. Le prime immagini permettono comunque di osservare un ambiente dominato dai rivestimenti chiari, con sedute individuali posteriori simili alle poltrone di un salotto.

La squadra di Wraplab anticipa la presenza di un cielo stellato e di una televisione, studiati per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort. Un terzo intervento, mantenuto volutamente segreto, sembra aver soddisfatto particolarmente Bastoni.

Il calciatore ha già potuto scoprire tutte le modifiche, mentre al pubblico è riservato giusto un assaggio. Il prossimo filmato dovrebbe quindi chiarire quali altre soluzioni siano state adottate e soprattutto quale sia il dettaglio misterioso che ha contribuito a rendere tanto emozionante la consegna.

Milan-Inter: San Siro si accende per il derby

La nuova Mercedes rappresenta una parentesi piacevole in una settimana che vede Bastoni atteso da un importante appuntamento. Questa sera, 31 ottobre, il difensore dell’Inter sarà infatti chiamato a concentrarsi sul derby contro il Milan, una delle sfide da non sbagliare per il popolo nerazzurro.

Dopo aver ammirato il lavoro dei preparatori sulla sua Classe V, per Bastoni è dunque il momento di tornare al proprio mestiere, quello di difendere la porta interista. E a San Siro, sotto gli occhi dei mister Ruben Amorim e Cristian Chivu, le giocate dei protagonisti in campo promettono di esaltare i tifosi delle due squadre.