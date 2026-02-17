Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Wraplab Getty Images L’auto tedesca di Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni è tra i difensori più promettenti della Serie A. Nelle ultime settimane è divampata una polemica sul centrale reo di una simulazione plateale che ha provocato l’espulsione dello juventino Kalulu nella derby d’Italia. L’esultanza di Bastoni al termine del match ha determinato la rissa Comolli-Chiellini-arbitro. A La Penna e famiglia, moglie e due figlie piccole, sono arrivate minacce gravissime. Il comportamento del difensore dell’Inter non è stato sportivo.

Figlio di un ex terzino della Cremonese, dopo gli inizi con Atalanta e Parma, Alessandro ha debuttato con l’Inter nel 2019, riuscendo ad affermarsi tra i migliori della rosa. Con i nerazzurri ha già conquistato due campionati italiani (2020-2021 e 2023-2024), due Coppe Italia (2021-2022 e 2022-2023) e tre Supercoppe italiane (2021, 2022 e 2023), oltre ad aver disputato una finale di UEFA Europa League (2019-2020) e due di UEFA Champions League (2022-2023 e 2024-2025). Con la maglia della Nazionale ha preso parte a due edizioni del campionato europeo (2021 e 2024) e a due edizioni della fase finale della UEFA Nations League (2020-2021 e 2022-2023). Il classe 1999 ha ottimi gusti anche in materia di automobili, scegliendo una Mercedes Classe G sottoposta a un’opera di wrapping.

Un fuoristrada unico

Bastoni ha collezionato oltre 40 presenze nella selezione maggiore, il “Basto” ha maturato una grande esperienza in campo e ha uno stipendio di tutto rispetto. Sulla base di una posizione economica invidiabile per la sua età ha comprato una Mercedes Classe G 63 AMG. Da qualsiasi angolazione la si guardi la vettura a ruote alte tedesca presenta linee squadrate che trasmettono robustezza e solidità. Il calciatore ha scelto un mezzo in linea con i suoi valori con aggiornamenti con il dipartimento AMG. Già l’esemplare base vanta un carattere sportivo ed estremamente vigoroso. In questa versione scelta dal nativo di Casalmaggiore è esaltato il carattere sportivo. Tra questi figurano la griglia del radiatore, i paraurti, i cerchi in lega e i terminali di scarico specifici con soluzioni estreme.

L’abitacolo della Classe G è dominato dal lusso e dal comfort. I sedili presentano la pelle Nappa di alta qualità, garantendo un supporto top. La plancia vanta 2 schermi digitali da 12,3 pollici, uno per il sistema di infotainment MBUX e uno per il quadro strumenti. Spiccano elementi in legno pregiato e finiture metalliche per uno offrire un giusto mix tra classe e potenza.

Motore poderoso

Sotto al cofano c’è un otto cilindri da 4.0 litri, che sprigiona 585 CV e 850 Nm di coppia motrice massima. Scatta da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e raggiunge i 270 km/h di velocità massima, limitata elettronicamente. Le sospensioni pneumatiche AMG vantano un handling migliore e un comfort di guida top, in maniera da favorire tutte le esigenze di guida. Con un wrapping per risaltare tra le tante vetture di lusso a Milano, l’auto di Alessandro Bastoni ha compiuto il salto di qualità definitivo nella tonalità. Un mezzo ideale per un calciatore che ama il comfort e l’animo off-road.

Il lavoro sulla livrea è stato compiuto dagli specialisti di Wraplab, gli stessi dietro alla Lamborghini Urus Performante personalizzata di Gianluca Scamacca. Il colore opaco satinato della pellicola adesiva è il vero punto di forza di un’auto a ruote alte di altissima qualità.