Alessandro Borghi compie 40 anni: l'attore è Ambassador Peugeot e il suo rapporto con il marchio passa dalla 3008, SUV fastback disponibile anche elettrica

Ufficio Stampa Peugeot/Getty Images Il legame di Alessandro Borghi e la sua auto è sbocciato al cinema

Alessandro Borghi compie 40 anni e, almeno automobilisticamente, il regalo se lo era già fatto Peugeot qualche mese fa. L’attore romano è diventato Ambassador del marchio in Italia nel 2026 e nel progetto compare la 3008, SUV fastback scelto dal Leone per accompagnare il nuovo rapporto con il cinema.

Prima stuntman, poi protagonista

Nato a Roma il 19 settembre 1986, Borghi arriva ai quarant’anni dopo essere passato dagli esordi come stuntman a ruoli diventati centrali nel cinema italiano recente. Non essere cattivo gli regalò una delle prime grandi vetrine nel 2015, poi sono arrivati Suburra, Sulla mia pelle, Il primo re e Le otto montagne. Per l’interpretazione di Stefano Cucchi vinse nel 2019 il David di Donatello come miglior attore protagonista.

Il rapporto con Peugeot è molto recente: l’annuncio ufficiale risale al 29 giugno, quando Borghi è stato scelto come Ambassador italiano all’interno di “The Lion Takes the Stage”, progetto attraverso il quale la Casa francese ha legato il suo nome al grande schermo. Nel comunicato di presentazione è la 3008 a simboleggiare il sodalizio sul versante automobilistico.

Il modello si riconosce facilmente per una scelta stilistica ormai piuttosto lontana dalla vecchia 3008, ovvero i 4,54 metri occupati, ai quali si aggiungono 1,89 metri in larghezza, 1,64 in altezza e un passo di 2,74. In Italia la Hybrid da 145 CV costa 41.650 euro. Il tetto scende parecchio verso il posteriore e dà alla coda quell’andamento fastback diventato uno dei tratti distintivi della terza generazione, con un coefficiente Cx dell’elettrica a partire da 0,28.

Una volta saliti a bordo, i 21 pollici del Panoramic i-Cockpit si prendono la scena davanti al guidatore. Lo schermo curvo raccoglie sia la strumentazione sia le funzioni dell’infotainment e occupa la parte alta della plancia, un elemento messo in evidenza dal costruttore nella collaborazione con Borghi.

Tre modi di guidare

Sul tipo di alimentazione la 3008 lascia ancora parecchia scelta. Il listino italiano – composto da Hybrid, Plug-In Hybrid ed E-3008 – parte dalla Hybrid da 145 CV, versione d’ingresso del SUV francese. La E-3008 parte da 43.780 euro e la Long Range sale a 48.430 euro.

Sul versante elettrico l’offerta arriva alla E-3008 Long Range da 230 CV, ma il numero interessante, qui, riguarda soprattutto i viaggi: Peugeot dichiara fino a 700 km nel ciclo combinato WLTP, grazie a una batteria da 96,2 kWh. È la versione che il costruttore ha portato pochi giorni fa al Salone Auto Torino, tornando a metterla sotto i riflettori.

Le dimensioni da SUV non hanno imposto grossi compromessi in termini di spazio. Il bagagliaio dichiara 520 dm³ VDA sulle 3008 a trazione anteriore, oppure 588 litri utilizzando la misurazione ad acqua, contro i 470 dm³ VDA della Dual Motor. La presenza del secondo motore va a togliere, insomma, una parte dello spazio disponibile per i bagagli.

Il compleanno segue di pochi giorni Venezia, dove Borghi ha partecipato alla Mostra del Cinema nel ruolo di Ambassador Peugeot: il 9 settembre era sul palco per il Peugeot Award, iniziativa dedicata ai talenti cinematografici emergenti, un ritorno in un luogo significativo per l’attore, considerando quante tappe della sua carriera siano passate dalla Mostra. Quarant’anni e una collaborazione automobilistica cominciata soltanto da qualche mese.