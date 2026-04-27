Sessant’anni e non sentirli, specie se festeggiati mettendoti al volante di un nuovo SUV. Alessandro Costacurta ha scelto il quartier generale di DR, nel cuore del Molise, per iniziare un nuovo percorso basato su valori d’altri tempi, come la disciplina e la coerenza. In una giornata spesa tra linee produttive e laboratori di sviluppo, “Billy” ha potuto studiare da vicino come nasce un’auto tecnologica e rispettosa dell’ambiente.

Nel corso dell’incontro sono emersi i tanti punti in comune tra un’eccellenza del calcio mondiale, colonna portante di un Milan che vinceva con stile, e un marchio in rampa d’ascesa, pronto a scalare sempre più le classifiche di vendita. La visita si è chiusa con il ritiro della sua DR 6.0 Super Hybrid, l’inizio di una collaborazione che promette di correre veloce.

Alta autonomia e scatto bruciante

Sui canali social ufficiali, la Casa automobilistica ha celebrato la sinergia con parole piene d’orgoglio:

“Alessandro Costacurta, uno dei più grandi difensori del calcio italiano, non ha avuto dubbi nello scegliere la sua nuova auto, perché proprio come lui, DR 6 Collection Super Hybrid è inarrestabile. Con 1.250 km di autonomia, non si ferma mai”

Se Costacurta rappresenta la solidità della difesa, la DR 6.0 Super Hybrid incarna l’attacco della gamma DR al mercato europeo. Basato sulla meccanica della Chery Tiggo 7 Plus, il SUV si basa su un sistema plug-in (PHEV), che abbina un motore 1.5 turbo benzina a quattro cilindri con due unità elettriche, per una potenza complessiva di ben 317 CV e una coppia di 545 Nm, quasi sbalorditivi in DR: lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 6,9 secondi risolve ogni sorpasso con estrema rapidità e sicurezza.

Cento chilometri (o quasi, siamo a 99 km WLTP) in modalità elettrica non sono affatto pochi per gestire la routine giornaliera senza mai emettere un grammo di CO2. In tandem con un cambio DHT, la batteria da 19,3 kWh elimina lo stress da rifornimento, anche perché l’autonomia complessiva è da grande stradista. La scocca lunga circa quattro metri e mezzo non dà affatto l’idea di quanto l’auto sia enorme dentro: apri il portellone e guardando il bagagliaio da 1.500 litri capisci che i volumi farebbero invidia a vetture di ben altra categoria.

Quanto costa il SUV della leggenda

Fuori, i cerchi da 19 pollici conferiscono carattere alla linea, ma è il tetto panoramico a cambiare davvero l’atmosfera, riempiendo di luce l’abitacolo. Una volta dentro, l’occhio cade inevitabilmente sul doppio schermo da 12,3 pollici: scenografico, certo, ma anche pratico per gestire tutto senza troppi impicci tra i menù. Prendi in mano il volante e ti senti subito tranquillo, supportato da telecamere a 360°, quasi d’obbligo su una vettura tanto imponente. E se parliamo di comfort, i sedili scaldabili e regolabili elettricamente fanno il loro dovere, a maggior ragione quando fuori fa freddo e cerchi solo un po’ di relax mentre guidi.

Il tutto viene proposto a un prezzo di listino di circa 33.900 euro, ed è questo il vero punto di rottura: allo stesso prezzo di un SUV termico tradizionale della concorrenza., DR offre una potenza da 317 CV e la tecnologia plug-in.