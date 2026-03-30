Ufficio Stampa Ford/Getty Images Dal padre Vittorio, Alessandro Gassman ha ereditato anche la passione per le auto: il garage dell'attore protagonista di Guerrieri

Togliete pure le auto ad Alessandro Gassmann: lo vedrete comunque a suo agio a piedi tra i vicoli di Bari nei panni del tormentato avvocato Guerrieri. Eppure, le quattro ruote fanno parte del retaggio familiare tanto quanto la recitazione. Quando viene l’ora di mettere in moto, l’attore sostiene il nuovo corso a basse emissioni, ma nel passato i motori hanno spesso incrociato la sua strada in modo originale.

Il fascino “Diva” della Lancia

Se sull’auto oggi utilizzata Alessandro Gassmann mantiene il massimo riserbo, parlando genericamente di una Lexus ibrida ai microfoni della Gazzetta dello sport, è sotto la luce del Sole la collaborazione col marchio Lancia. Nel lontano 2006 fu protagonista di una celebre campagna pubblicitaria accanto alla Musa Diva, una monovolume compatta premium prodotta dal 2004 al 2012 sulla piattaforma Project 188 della Fiat.

Lunga appena sotto i 4 metri, prendeva i principi di eleganza e cura dei dettagli della cugina Fiat Idea portandoli al livello successivo. Tra i punti forti spiccava un abitacolo particolarmente sfruttabile e materiali di classe superiore per il segmento, compresa l’Alcantara. L’allestimento Diva del 2006 metteva a disposizione cerchi in lega, climatizzatore e dettagli cromati, mentre sotto il cofano l’unità diesel 1.3 Multijet da 90 CV limitava i consumi a circa 5,1 l/100. Sul set Gassmann giocava con ironia tra i canali di Venezia e gli studi di Cinecittà, in un parallelismo azzeccato tra il fascino dell’auto e quello del cinema d’autore.

L’eredità del padre

Il garage dei ricordi personali, quasi intimi, dell’attore ospita icone dal sapore ben più muscolare. Gassmann ha raccontato con affetto di un suggestivo viaggio coast-to-coast negli Stati Uniti, affrontato insieme alla moglie a bordo di una Ford Mustang. Che fosse equipaggiata con il rabbioso V8 5.0 da oltre 400 CV o con il più moderno 2.3 EcoBoost, la pony car americana si eleva a simbolo della libertà e dell’avventura on the road.

Ma le emozioni più profonde restano probabilmente legate alla figura del padre, il mai troppo celebrato Vittorio Gassman, un grande appassionato di Porsche. Nei ricordi del figlio sono rimasti impressi i viaggi sulla tratta Roma-Cortina a bordo di una Carrera degli anni ’80 (con ogni probabilità la leggendaria 911 Carrera 3.2 raffreddata ad aria), la memoria sonora di un’epoca irripetibile.

Guerrieri: il successo su Rai Uno e il ritorno confermato

Alessandro Gassmann continua a vivere un momento d’oro grazie al piccolo schermo. Termina lunedì 30 marzo, in prima serata su Rai 1, la prima stagione di Guerrieri – Le regole dell’equilibrio, la fortunata fiction tratta dai celebri romanzi di Gianrico Carofiglio in cui Alessandro presta il volto all’avvocato Guido Guerrieri.

Ambientata in una suggestiva e magnetica Bari, la serie segue le vicende umane e giudiziarie di un uomo alla costante ricerca della verità e del proprio equilibrio. Sospinta da ascolti eccellenti (con una media fissa di 3,5 milioni di spettatori), la fiction ha già ricevuto la conferma ufficiale per una seconda stagione, che voci ricorrenti immaginano sugli schermi verso l’autunno del 2027: un arrivederci che i fan attendono già con ansia, magari sognando di vederlo sfrecciare tra un caso e l’altro a bordo di qualche nuova, fiammante auto.