Alessandro Michieletto ha scelto una Porsche Cayenne per i suoi spostamenti. Il SUV tedesco parte da 107.162 euro e nella gamma arriva a generare 470 CV

Ufficio Stampa Porsche/Getty Images L'auto di Alessandro Michieletto è un classico intramontabile

Con i suoi 211 centimetri di altezza, Alessandro Michieletto non è esattamente il cliente ideale di una sportiva con il tetto a un palmo dall’asfalto. Nella vita di tutti i giorni lo schiacciatore della Nazionale italiana sembra aver risolto il problema affidandosi a una Porsche Cayenne, protagonista insieme a lui di un reel pubblicato su Instagram. Spazio a bordo ne offre parecchio, ma sarebbe riduttivo fermarsi alle dimensioni: il SUV tedesco assicura prestazioni degne dello stemma che campeggia sul cofano.

Il SUV del pallavolista

La Cayenne accompagna Porsche dal 2002 e nel frattempo si è ritagliata un ruolo fondamentale nella gamma, aprendo al marchio il varco in un territorio che all’epoca fece storcere il naso a parecchi appassionati. Un SUV di Stoccarda sembrava quasi un’eresia, poi le vendite hanno dato ragione ai vertici aziendali e oggi il modello rappresenta una presenza ormai familiare sulle nostre strade. Quella mostrata da Michieletto sui social conferma che il pallavolista l’ha scelta proprio per i suoi spostamenti.

Dal reel pubblicato sui social si riconosce la Porsche Cayenne, ma le immagini lasciano qualche dubbio sulla versione ordinata. Del resto la vettura tedesca offre parecchie possibilità, con motorizzazioni capaci di cambiare sensibilmente prestazioni e prezzo finale. Meglio allora prendere come riferimento il modello attualmente in vendita in Italia per capire di che pasta è fatta.

Per avere un’idea del conto basta guardare il listino italiano della Cayenne 2027, che parte da 107.162 euro nella versione a benzina. Il V6 sviluppa 353 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 6 secondi e raggiunge una velocità massima di 248 km/h, numeri in grado di far dimenticare per un attimo che stiamo pur sempre parlando di una sport utility.

Dotata di trazione integrale, la Cayenne si è ritagliata negli anni un posto di primo piano nella gamma Porsche proprio grazie alla capacità di cavarsela fuori dal territorio delle sportive tradizionali. L’abitacolo offre spazio per viaggiare comodamente e nel caso di Michieletto la questione conta parecchio, dati i suoi 211 centimetri di altezza.

Volendo esagerare, nel catalogo c’è parecchio margine. La Cayenne E-Hybrid costa almeno 120.960 euro e porta la potenza complessiva a 470 CV, abbastanza per coprire lo 0-100 km/h in 4,9 secondi con il pacchetto Sport Chrono e spingersi a 254 km/h di velocità massima.

Esame Cechia a Modena

Dalla Cayenne si passa al campo, perché questa sera Michieletto sarà impegnato con l’Italia contro la Cechia. Si gioca alle 21.05 al PalaPanini di Modena per la quarta giornata della Pool A degli Europei 2026, con gli azzurri già sicuri di un posto agli ottavi dopo le tre vittorie ottenute finora. Dall’altra parte della rete ci sarà una Cechia partita altrettanto bene, vincitrice dei primi tre incontri e quarta classificata agli ultimi Mondiali.

La posta in palio rimane importante perché il confronto pesa sulla corsa al primo posto del girone, prima dell’ultima sfida contro la Slovenia prevista giovedì 17 settembre. Cechia-Italia sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 dalle 21.05, oltre che su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con diretta streaming disponibile su RaiPlay, Sky Go e NOW. Michieletto punta a un’altra serata da protagonista, stavolta con la Cayenne lasciata inevitabilmente fuori dal PalaPanini.