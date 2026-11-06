In città Alessia Marcuzzi è stata vista su una piccola tedesca, ma in passato ha assaporato anche il brivido di una supercar: le auto della conduttrice

Ufficio Stampa Aston Martin/Getty Images Una citycar per la vita quotidiana e una gran turismo per beneficenza: le auto guidate da Alessia Marcuzzi

Gli anni di carriera in TV potrebbero far pensare che Alessia Marcuzzi guidi un SUV o, perché no, una sportiva. Tutto purché abbia un prezzo proibitivo. E invece la conduttrice sembra mantenere un profilo modesto su strada, al volante di una Smart. Una toccata e fuga tra le supercar le è comunque capitato in passato, quando partì in un viaggio fino a Cannes su un’Aston Martin rossa. Con il debutto della seconda stagione di The Traitors Italia su Prime Video, andiamo a sbirciare nel suo garage.

Pochi metri per divincolarsi in città

Le indiscrezioni che attribuiscono ad Alessia Marcuzzi una Smart ForTwo non sono di certo nuove. Già nel 2021 alcune fotografie ritraevano la presentatrice al volante della piccola tedesca, e fin da allora qualcuno stentava a crederci. In effetti, a suscitare lo scetticismo era soprattutto la lunga carriera della presentatrice, protagonista di programmi come Le Iene, Grande Fratello e L’Isola dei Famosi.

Fra traffico e parcheggi sempre più difficili da trovare, una vettura compatta può, tuttavia, rivelarsi una soluzione allettante anche se sei un personaggio famoso. Non a caso altri VIP, da Gabriel Garko a Roberto Benigni, sono apparsi su una ForTwo, l’alleato ideale nel caos urbano: i soli 2,69 metri di lunghezza del MY21 potrebbero aver fatto gola.

Quella volta sull’Aston Martin Rapide S

Settanta donne, 35 auto di lusso e un viaggio da Londra a Cannes, con tappe a Parigi e Milano. Nel maggio 2015 Alessia Marcuzzi si unì alle partecipanti di Cash & Rocket, manifestazione benefica che riuniva volti dello spettacolo, della moda e dell’imprenditoria. Lo scopo dell’iniziativa era raccogliere fondi destinati a tre associazioni impegnate nell’assistenza e nell’istruzione dei bambini africani.

Il 19 maggio toccò alla squadra italiana di Grazia. Alessia Marcuzzi e la direttrice Silvia Grilli partirono da Milano alla volta della Costa Azzurra a bordo di un’Aston Martin Rapide S rosso acceso, per giunta con guida a destra. Altro che piccola Smart.

In Italia, all’epoca, l’Aston Martin Rapide S costava oltre 200.000 euro. Una cifra giustificata, almeno sul piano delle prestazioni, dal V12 aspirato da 6,0 litri, capace di erogare 560 CV e 630 Nm di coppia, scaricati sulle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a otto rapporti. E nonostante i quattro posti, di tranquilla berlina aveva poco: lo scatto da 0 a 100 km/h richiedeva appena 4,4 secondi, con una velocità massima dichiarata di 327 km/h.

The Traitors Italia: la seconda stagione su Prime Video

A partire da venerdì 6 novembre 2026 Alessia Marcuzzi riprende il timone di The Traitors Italia. La seconda stagione del reality approda su Prime Video con quattordici concorrenti, riuniti al Castello di Lunghezza, alle porte di Roma. A mettersi in gioco saranno anche Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Il meccanismo ruota attorno ai traditori infiltrati nel gruppo, chiamati a ingannare gli altri partecipanti senza farsi scoprire.

La novità è rappresentata da un traditore segreto, la cui identità rimane nascosta persino agli altri traditori. I primi tre episodi sono disponibili dal 6 novembre, seguiti da altri due il 13 e dal gran finale del 20 novembre. Alla Marcuzzi il compito di accompagnare i concorrenti tra sospetti ed eliminazioni. E stavolta, almeno sul piccolo schermo, fidarsi delle apparenze potrebbe costare caro.