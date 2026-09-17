Ufficio Stampa Ranger Rover/Getty Images L'auto di Alex Belli: un SUV di lusso personalizzato

Madonna di Campiglio come destinazione, una Range Rover Velar per arrivarci. Alex Belli l’ha portata con sé durante una trasferta in montagna e le ha dedicato parte di un reel pubblicato su Instagram, concedendole parecchio spazio tra una ripresa e l’altra. Del resto fotografia e immagine fanno parte del suo lavoro da anni, perciò pure un viaggio in auto finisce facilmente davanti all’obiettivo.

Un SUV per raggiungere Madonna di Campiglio

Prima che ve lo chiediate: no, Range Rover non l’ha venduta così. Il turchese dell’auto guidata da Belli è frutto di una personalizzazione di Tittarelli Luxury Custom, completata dal tetto nero a contrasto. Motore e allestimento rimangono invece fuori dall’inquadratura, perciò possiamo limitarci al modello, collocato nella famiglia Range Rover tra Evoque e Sport e misura circa 4,8 metri di lunghezza. Le maniglie a filo delle portiere sono probabilmente uno dei dettagli più facili da riconoscere, insieme al lunotto parecchio inclinato e ai fari sottili.

Presentata nel 2017, la Velar è stata aggiornata diverse volte, mantenendo però un’impostazione differente dalle sorelle. Dentro lo spazio è da SUV di segmento medio-grande, con cinque posti e un bagagliaio adatto a una trasferta come quella documentata da Belli.

Sul propulsore della Velar conviene invece lasciare il punto interrogativo. Nel corso della carriera il modello è stato proposto con diverse soluzioni, dai quattro cilindri diesel e benzina fino alle versioni più potenti, passando per l’ibrido plug-in. Attribuirne una all’esemplare del video sulla base di carrozzeria e cerchi sarebbe un bel modo per inventarsi una scheda tecnica, ma le immagini dicono già abbastanza sullo stile.

Nemmeno il prezzo della vettura mostrata su Instagram può essere ricostruito con precisione, ma un riferimento arriva dal listino italiano attuale: la Range Rover Velar parte da 73.800 euro, cifra destinata a salire scegliendo versioni superiori e optional. Il primo video risale a luglio, durante una trasferta a Madonna di Campiglio in cui Belli compare spesso al volante, purtroppo, però, di informazioni sull’auto ne dà poche. Sulle caratteristiche tecniche, ad esempio, sorvola in pieno, sebbene sia evidente il feeling col SUV, così come la soddisfazione per la versione preparata da Tittarelli.

Il ritorno al Grande Fratello Vip

I riflettori stasera si spostano sulla Casa più spiata della televisione italiana: Alex Belli torna infatti al Grande Fratello Vip, in partenza giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Dal canto suo, il reality non sarà di certo territorio inesplorato, avendo già partecipato alla sesta edizione del reality nel 2021, della quale fu uno dei concorrenti maggiormente discussi soprattutto per il rapporto con Soleil Sorge e le vicende con Delia Duran.

Sono trascorsi cinque anni e nel frattempo un sacco di cose sono successe pure fuori dagli studi televisivi. Lo scorso marzo Belli e Delia Duran sono diventati genitori di Gabriel, mentre adesso arriva una seconda esperienza nella Casa. Il programma prende il via alle 21:20, dopo La Ruota della Fortuna, con Ilary Blasi alla conduzione. La Range Rover Velar resterà parcheggiata per un po’: almeno stavolta, per sapere dove si trova Belli, non servirà controllare Instagram.