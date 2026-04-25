Ufficio Stampa Land Rover/Getty Images La sobrietà di Amadeus si vede anche in auto

Le auto di Amadeus non concedono nulla al superfluo. Niente supercar esagerate, niente esemplari esotici, ma qualcosa di molto più concreto risveglia il giudice di Amici di Maria De Filippi. Invece di guardare solo alla visibilità dei marchi più blasonati del momento, l’occhio cade sulla solidità meccanica, la cifra stilistica di un modello a ruote alte progettato per affrontare e superare ogni tipo di ostacolo.

Il SUV compatto che ha convinto il conduttore

Dopo un faccia a faccia con i piani alti della Rai nel 2024, Amadeus è stato visto scivolare via nel traffico romano a bordo di una Land Rover Freelander 2. In un periodo caratterizzato da profondi cambiamenti professionali, la scelta di affidarsi alla prestanza dello storico mezzo britannico, insieme alla Mercedes Classe M, faceva da preludio a una nuova era, come uno dei free agent più corteggiati del firmamento televisivo italiano.

In commercio dal 2006 al 2014, la Freelander 2 ha archiviato definitivamente i troppi difetti della prima generazione, ma guai a chiamarla “piccola Range Rover”: il SUV compatto vanta una personalità tutta sua, scolpita in lamiere squadrate e in una presenza massiccia su strada. Le linee verticali e gli interni poco appariscenti del veicolo guidato da Amadeus richiamano una stagione stilistica Land Rover dove la visibilità totale, favorita dalla seduta alta, contava più dell’apparenza.

Il 2.2 turbodiesel da 190 CV della versione SD4 assicura la spinta necessaria alla Freelander 2, un acquisto di testa, un po’ meno di cuore, supportato dal Terrain Response e dalla trazione integrale, ancora oggi superiore a tantissime vetture moderne nate solo per l’asfalto cittadino. Esattamente come lo stile professionale mostrato dal conduttore in questi anni di carriera, anche il SUV appare concreto e poco incline ai compromessi.

A seconda della configurazione, la Land Rover Freelander 2 costava tra i 30.000 e i 40.000 euro in occasione del lancio, ma oggi ce la si può portare a casa con molto meno, nell’ordine dei 4.000-10.000 euro, in base al motore, all’allestimento e allo stato di conservazione. Nonostante la svalutazione, figlia delle logiche di mercato, lo Sport Utility d’oltremanica rimane un’opzione di pregio, adatta a misurarsi su differenti scenari, dall’urbano all’off-road.

Serale di Amici: la lotta si fa incandescente

Fuori dagli studi Amadeus si affida alla solidità della sua Land Rover, ma in TV? L’agenda resta fitta di impegni e continua a incrociare i grandi successi, anche quando non ne è il padrone di casa incontrastato. In prima serata su Canale 5, il conduttore riappare sul piccolo schermo sabato 25 aprile, sulla poltrona di giudice della nuova puntata del Serale di Amici 25. Nel talent di Maria De Filippi non è più tempo delle seconde opportunità, con appena nove allievi ancora in corsa per la vittoria finale.

In un clima di massima tensione Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfidano i team di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini in combattutissime sfide di canto e ballo, il cui esito passa dal voto dello stesso Amadeus, affiancato da Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio. In studio arrivano anche Luca Argentero e Luca Laurenti per un momento di svago, insieme alla musica di Ermal Meta.