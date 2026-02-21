L'auto di Andrea Delogu è uno spaccato della mobilità presente: così l'ospite de L'eredità - Sfida tra giganti ha mandato un messaggio alle generazioni attuali

Ufficio Stampa Toyota/Getty Images L'auto di Andrea Delogu, ospite a L'eredità - Sfida tra giganti

Cinque anni. Nel firmamento dello spettacolo e in quello dei motori sono quasi un’era geologica. Eppure, ci sono momenti che restano impressi come spartiacque, rivelatori della filosofia dei loro protagonisti come Andrea Delogu e la sua auto: Toyota Yaris Cross Hybrid. L’attrice e conduttrice, ospite a L’eredità – Sfida tra giganti, diventava insieme all’amica e collega Ema Stokholma il volto ufficiale del modello sul mercato italiano, e la collaborazione di allora si è rivelata una scelta di campo, verso una mobilità più libera e meno impattante sull’ambiente.

Per una volta le supercar appariscenti e le berline di rappresentanza non erano il centro del mondo. Andrea Delogu affiancava la concretezza di un SUV compatto, capace di divincolarsi tra le trafficate vie di Roma, allo stesso modo con cui affrontava le tappe del Giro d’Italia. Ma riallacciamo per un attimo il nastro e riportiamolo al maggio del 2021. Il volto (e la voce) della Rai partecipò in prima persona alla #BeyondZeroChallenge, percorso che toccava località suggestive come la Valle Spluga, il banco di prova dove testare la resistenza personale e quella della vettura.

In una parola, il veicolo doveva rappresentare per Andrea Delogu il concetto di “oltre”: oltre le emissioni, certo, ma soprattutto oltre le limitazioni urbane. In quegli anni di grandi cambiamenti, lei cercava un mezzo che ne rispecchiasse il dinamismo: tra una diretta radiofonica e un set cinematografico, la Yaris Cross è diventata la sua bolla di sicurezza con il Toyota Safety Sense.

Il prezzo del SUV compatto al lancio

Immessa in commercio a prezzi di listino da almeno 25.400 euro, la quattro ruote nipponica è rimasta legata all’immagine di Andrea Delogu. Sembra ricalcarne il carattere: brillante, scattante e con un design d’impatto, ma senza mai risultare eccessivo. Il motore Hybrid Dynamic Force da 116 CV proponeva un mix di potenza fluida e reattività che serviva alla Delogu per gestire i suoi mille impegni quotidiani.

“È un’auto proiettata verso il futuro, mi rappresenta”

dichiarava all’epoca. E il futuro, effettivamente, le ha dato ragione. In questi cinque anni, mentre il mercato si riempiva di modelli elettrici spesso complessi da gestire, la scelta della donna per l’ibrido avanzato di Toyota è rimasta la più razionale e, al tempo stesso, la più trendy.

Un SUV a misura di donna

A posteriori, possiamo affermarlo: la partnership tra la Toyota Yaris Cross e Andrea Delogu ha ridefinito il concetto di “auto delle star”. Per essere grandi non è indispensabile un mezzo enorme: è una questione d’intelligenza tecnologica, e la piccola giapponese, dalla trazione integrale intelligente AWD-i, le ha semplificato gli spostamenti, qualunque essi fossero, dai prestigiosi red carpet alle gite fuori porta.

L’immagine di affidabilità riconosciuta alla Casa nipponica poggia su due pilastri inossidabili: da un lato la qualità costruttiva della gamma, dall’altro una capacità chirurgica di comunicare i valori del marchio attraverso volti credibili. La solidità meccanica di Toyota ha trovato nel racconto di Andrea Delogu il canale d’accesso giusto al grande pubblico, trasformando un dato tecnico in un’aspirazione quotidiana. Il risultato? Un successo commerciale che, a distanza di anni, non accenna a diminuire.