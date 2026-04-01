Ufficio Stampa Ferrari/Getty Images Andrea Iannone, alta intensità in auto: le meraviglie del pilota, l'amore con Rocío Muñoz Morales corre a pieni giri

Il fascino di Andrea Iannone domina spesso le pagine di gossip, ma la sua straordinaria collezione di auto non è seconda a nessuno. Mentre i flash dei paparazzi si infiammano per il primo bacio pubblico con l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, ci pensa il garage del pilota a far brillare gli occhi agli appassionati di motori. Del resto, il legame tra “The Maniac” e l’alta velocità non si esaurisce alle due ruote: nel corso degli anni ha messo in fila una serie di supercar e vetture iconiche capaci di coniugare il lusso più sfrenato a prestazioni da capogiro.

Le meraviglie nel garage

Un posto d’onore nel garage spetta alla Porsche 911 Carrera 4S, in grado di portare l’anima racing nella guida quotidiana. Sotto il cofano ruggisce un boxer a 6 cilindri biturbo da 3.0 litri, accreditato di ben 480 CV e una coppia di 530 Nm. Grazie alla trazione integrale, la quattro ruote tedesca brucia lo 0-100 km/h in appena 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 308 km/h. Con un prezzo che in Italia parte da circa 150.000 euro, mostra una classe innata, al riparo da troppi eccessi.

Se la Porsche rappresenta l’equilibrio, la Ferrari 488 Pista è pura adrenalina. Rispetto alla già estrema 488 GTB gli ingegneri di Maranello l’hanno alleggerita e potenziata affinché potesse scatenarsi tra i cordoli. Il suo V8 3.9 biturbo sprigiona la bellezza di 720 CV, così da toccare i 100 km/h da ferma in meno di 3 secondi e spingersi fino a 340 km/h. Bolide da palati fini, il suo valore sul mercato dell’usato oscilla oggi tra i 350.000 e i 450.000 euro.

Passiamo ai giganti della strada con la Bentley Continental Supersports, una Gran Turismo cattivissima spinta da un mastodontico W12 6.0 biturbo da ben 710 CV, che rese Andrea protagonista di un celebre scherzo televisivo a Scherzi a parte. A proposito di imponenza, niente può forse reggere il paragone con la Mercedes-Benz Classe G sempre dello sportivo, ormai uno status symbol planetario dal valore medio di almeno 100.000 euro se in buone condizioni. Infine, la stella della Superbike avrebbe anche una fiammante Lamborghini non meglio precisata, come da lui confessato durante una visita ufficiale alla factory di Sant’Agata Bolognese.

Nessun fuori pista con Rocio

Oltre alle gioie che gli regalano i motori, il pilota è finito prepotentemente sotto i riflettori delle cronache rosa per la sua vita sentimentale. Dopo la rottura con la cantante Elodie, le ultime indiscrezioni confermano che la frequentazione tra il campione di motociclismo e l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, ex di Raoul Bova, sta proseguendo a gonfie vele, malgrado le recenti voci di una presunta crisi.

I due sono stati infatti paparazzati dal settimanale Chi a Torino, dove l’attrice era impegnata a teatro con lo spettacolo Contrazioni pericolose. Subito dopo la performance sul palco, la coppia si è concessa una cena romantica conclusasi in modo appassionato. Le prime indiscrezioni sulla loro storia erano nate a inizio anno dopo un weekend in un resort della Franciacorta, seguito da alcuni avvistamenti nella villa di lusso del pilota a Lugano. Superati i rallentamenti iniziali dovuti al lavoro, l’intesa è solida. Nessun annuncio ufficiale in vista: i due preferiscono godersi il tempo in rispettiva compagnia lontano dai flash, alla stessa intensità delle auto da sogno di Iannone.