Ufficio Stampa Porsche/Getty Images Antonella Clerici opta per un'auto tedesca d'eccellenza: la conduttrice di The Voice Generations ha il palato fine

Eleganza intramontabile, grinta e capacità di restare icona. Antonella Clerici, conduttrice di The Voice Generations, ha scelto un’auto a propria immagine e somiglianza, sogno di molti, ma alla portata di pochi.

Il fascino della libertà

Se dovessimo immaginare il celebre volto Rai al volante di un simbolo d’eccellenza, il pensiero correrebbe forse subito verso una Porsche 911 Carrera Cabriolet, la variante “aperta” della sportiva tedesca per antonomasia. Così in effetti è, come testimoniano alcune foto di repertorio dove sfreccia insieme al suo attuale compagno, Vittorio Garrone. La vettura è tutto fuorché comune: basata sulla stessa architettura della versione coupé, aggiunge il piacere della capote in tela. Per impedire che si fletta sotto sforzo, i tecnici di Stoccarda hanno inserito rinforzi strutturali ad hoc.

La generazione scelta dalla “Antonella Nazionale”, la 991, resta il punto di riferimento nell’immaginario collettivo, e a ragion veduta. A livello di motorizzazioni, si divide in due grandi famiglie. Quella del quadriennio 2011-2015, l’ultima con propulsore aspirato, gode del favore dei puristi, rapiti dal suono naturale e dalla risposta immediata. Dopo di lei è arrivata la 991.2 del 2015-2019: dotata di turbo, brilla in efficienza e nella spinta fin dai bassi regimi.

Il motore dietro fa la differenza

I tecnici della Casa tedesca hanno fatto i compiti a casa. Configurata con motore posteriore e abitacolo 2+2, i sedili posteriori della 911 Carrera Cabriolet di Antonella Clerici sono perlopiù decorativi, adatti a caricare una borsa o un piccolo animale domestico, meno a lunghi viaggi in quattro. Rispetto alla vecchia 997, il telaio in alluminio e acciaio conferisce maggiore rigidità e leggerezza. Sotto il cofano (o meglio, dietro l’asse posteriore) pulsa il cuore boxer fino a 400 CV nella versione 991.1 e fino a 420 CV nella versione 991.2, che spicca per fluidità, seppur perda quel “graffio” agli alti giri tipico degli aspirati.

Perché sceglierla (e a cosa rinunciare): i prezzi

Acquistare una Porsche 911 Cabriolet sottintende un credo: l’esperienza viene prima del resto. Sentire il suono del boxer senza filtri e godersi il sole è impagabile, anche se bisogna accettare qualche compromesso: la versione aperta risulta leggermente più pesante (circa 1500–1600 kg) e meno rigida della coupé. Lo sterzo elettrico è precisissimo, ma meno comunicativo rispetto ai modelli del passato.

I prezzi nell’usato oggi riflettono il valore del brand: si parte dai 70.000–100.000 euro per una 991.1, salendo fino ai 120.000 euro per le versioni più recenti e accessoriate con il cambio PDK e il pacchetto Sport Chrono, accessori praticamente obbligatori per chi vuole godersi davvero l’auto.

The Voice Generations: un ritmo travolgente

Venerdì 20 marzo, in prima serata su Rai Uno, Antonella Clerici torna al timone della terza puntata di The Voice Generations, lo spin-off che celebra la musica attraverso il legame tra generazioni diverse. Insieme ai confermatissimi coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, lo show regala l’ultima sessione delle Blind Auditions. La sfida è serrata: i coach devono completare i team da sette gruppi, ma solo tre per squadra supereranno il “Cut” per accedere alla finale del 27 marzo. Aspettiamoci delle intense emozioni, le stesse provate da Antonella Clerici a bordo della sua supercar.