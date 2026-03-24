Ufficio Stampa Fiat/Getty Images Grande Fratello Vip: l'auto di Antonella Elia ha una tonalità audace quanto lei

Spumeggiante tanto quanto la sua “padrona”: l’auto di Antonella Elia è proprio come te l’aspetti. Quando la relazione con Pietro Delle Piane andava ancora a gonfie vele, la showgirl ricevette dal compagno una vettura italiana personalizzata in una vistosa tonalità rosa confetto. Una scelta cromatica che sapeva tanto di provocazione per la concorrente del Grande Fratello Vip, una pronta a scombussolare le dinamiche della Casa più spiata d’Italia con il suo temperamento sopra le righe.

Il colore preferito in una livrea sgargiante

Le proprie fortune professionali Antonella Elia le ha costruite affiancando i “mostri sacri” della TV, da Mike Bongiorno a Corrado. In ogni avventura professionale il grande pubblico le ha sempre attribuito un’autenticità rara nell’ambiente dello spettacolo, talvolta condita da una deliziosa e imprevedibile stravaganza.

E secondo voi poteva “accontentarsi” di un mezzo sobrio e poco appariscente? No, manco a dirlo: la scelta è ricaduta su una citycar torinese tutta d’un pezzo quale la Fiat 500, un simbolo del Made in Italy che nel 2021 aveva visto un importante aggiornamento di gamma. Il modello della Elia si riconosce al volo per l’audace tonalità pastello, da lei stessa sottolineata in un post sui social:

“Indovinate qual è il mio colore preferito? Finalmente anche sulla mia macchina!”

A corredo dello scatto appariva tra le braccia del suo amato Pietro, radiosa in volto. Soffermandoci sugli aspetti tecnici, la Fiat 500 (nella versione Hybrid 2021) si presta benissimo alle esigenze di una donna che per motivi lavorativi deve muoversi nel traffico urbano. Con una lunghezza di circa 363 cm, la soubrette la può parcheggiare nei centri storici, là dove altri gettano la spugna.

Il sistema mild hybrid a 12V, che di solito sostiene il motore 1.0 Hybrid da 70 CV, aiuta nelle ripartenze e riduce i consumi (attestandosi sui 4,6–5,2 l/100 km). Pur non essendo una vettura da grandi velocità autostradali — lo scatto 0-100 si assesta sui 13,8 secondi — vince per stile e agilità. All’interno, la tecnologia abbonda, con il sistema infotainment Uconnect e lo schermo da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, per restare connessi tra un set e l’altro.

Sul mercato dell’usato, un veicolo simile mantiene tuttora un valore solido, oscillando tra i 9.000 e i 14.000 euro, a testimonianza di quanto il design della 500 resti un investimento sicuro nel tempo, oltre che un oggetto di culto.

Dalle strade alla casa del Grande Fratello Vip

Il lato solare e giocoso Antonella Elia sembra averlo lasciato sulla Fiat 500 “total pink”. Sotto gli occhi vigili delle telecamere, ha già tirato fuori il lato più fumantino durante le puntate del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Proprio in questi giorni, l’atmosfera si è fatta pesantissima a causa del cosiddetto “pillole gate”. Le accuse mosse da Dario Cassini, che avrebbe simulato il furto dei propri farmaci per screditare Antonella, hanno scatenato un dibattito feroce tra i concorrenti. Non è l’unico fronte aperto: i continui scontri con Adriana Volpe e Alessandra Mussolini hanno creato fratture insanabili nel gruppo, portando alla luce una Antonella “combattente”, ben lontana dall’immagine zuccherosa della sua auto.