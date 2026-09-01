Ufficio Stampa Chevrolet/Getty Images La sportiva americana di Antonello Venditti

“La mia Corvette C8 Convertibile serie limitata mi sta aspettando“. Così Antonello Venditti aveva annunciato agli amici di tastiera l’arrivo della sua Chevrolet, chiudendo il messaggio con un “Daje!!! La stiamo preparando”, a spazzare via gli ultimi dubbi rimasti. Nella foto pubblicata sulla pagina Facebook personale compariva la sportiva americana, una C8 Convertible appartenente alla generazione della svolta dopo quasi settant’anni di tradizione.

Il cantautore compare in Notte prima degli esami 3.0, trasmesso ieri sera in prima TV su Sky Cinema Uno. Interpreta sé stesso e il richiamo alla sua canzone viene praticamente da sé: Notte prima degli esami uscì nel 1984 e da allora maturità e Venditti sono diventati una coppia difficile da separare. Stavolta, però, lasciamo i banchi di scuola e passiamo al garage.

Il V8 finisce alle spalle dei sedili

La C8 ha mandato in pensione uno degli elementi tipici della Corvette. Anziché trovarsi davanti all’abitacolo come sulle sette generazioni precedenti, il V8 alloggia alle spalle dei due occupanti, una scelta tecnica importante anche sul piano estetico, perché la sportiva ha assunto proporzioni molto diverse rispetto al passato.

Il motore è un aspirato di 6,2 litri, accreditato in Europa di 482 CV e 637 Nm di coppia motrice massima, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione con otto rapporti e porta la Stingray da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, con una velocità massima dichiarata di 296 km/h.

Cielo aperto in 16 secondi

Tra le versioni disponibili, Venditti ha scelto la Convertible, dotata di un tetto rigido ripiegabile elettricamente in 16 secondi. L’apertura può avvenire anche durante la marcia fino a 48 km/h e il meccanismo è stato studiato in modo da non sottrarre spazio al vano bagagli posteriore. La C8 dispone pure di un secondo scompartimento nella parte anteriore, utile per sistemare parte dei bagagli in vista di qualche giorno fuori a bordo della sportiva americana.

Ai follower la Corvette viene presentata come una “serie limitata”: quale versione fosse esattamente restava una curiosità, con il post dedicato soprattutto all’attesa della sua nuova auto. Il “Daje” di chiusura rendeva piuttosto bene l’idea.

Il piacere di guidare personalmente

Nel caso di Venditti la passione automobilistica viene da lontano. Ospite al Vanity Fair Stories del 2019 raccontò il suo rapporto molto diretto con le auto: “ti compri la tua macchina tua, la guidi”. A proposito della vita da star, spiegò di preferire una normalità concreta e in questo rapporto la Corvette V8 sembra inserirsi naturalmente: l’entusiasmo manifestato sui social ricorda quello di un ragazzino.

In Notte prima degli esami 3.0 Tommaso Renzoni lo ha chiamato a interpretare sé stesso. Del resto, la sua canzone aveva dato origine al fenomeno e dopo più di quarant’anni il legame con la maturità è ancora lì. Il rapporto tra il brano e gli studenti ha attraversato epoche parecchio diverse, dai diari di scuola ai social, conservando però un posto particolare nella cultura popolare italiana. La C8 mette invece in risalto il Venditti lontano dal palco, quello che preferisce mettersi personalmente al volante, e, a giudicare dal post pubblicato per annunciarne l’arrivo, l’età non ha affatto raffreddato la passione.