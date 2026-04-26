Ufficio Stampa Abarth/Getty Images Scatto da campionessa: l'auto di Arianna Fontana

Portabandiera azzurra ai Giochi Olimpici, Arianna Fontana ha regalato prove di supremazia tecnica impossibili da cancellare, e anche in auto la pattinatrice tira fuori la sua personalità vincente. La campionessa è il volto dell’Abarth 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026, una serie ultra-limitata in soli 50 esemplari che celebra i valori olimpici attraverso la cattiveria dello Scorpione.

Oltre i limiti della fisica

Come lei, anche la vettura ha origini italiane e non è una qualunque, ma la più potente mai prodotta dal marchio dello Scorpione. Evoluzione estrema dell’omonima Fiat, l’Abarth 600e gestisce una mole da 1.600 kg a colpi di assetto ribassato (30 mm all’anteriore e 25 mm al posteriore), differenziale autobloccante meccanico Torsen e un impianto frenante Alcon. Accanto alla Turismo da 240 CV, la cattivissima Competizione da 280 CV brucia lo 0-100 in 5,85 secondi e si spinge fino ai 200 km/h di velocità massima.

Proprio come una volata sul ghiaccio, l’estetica lascia il segno: la serie speciale si riconosce per la livrea Shock Orange con tetto nero a contrasto, grafiche laterali dedicate e il badge celebrativo dei Giochi sul montante. A bordo l’atmosfera è racing, con i gusci dei sedili Sabelt rivestiti in Alcantara premium e un volante che mixa pelle e Alcantara per il massimo grip. Al centro della plancia, le Performance Pages sul display infotainment da 10,25 permettono di analizzare la coppia e i risultati nelle Drag Race, mentre la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto assicura una gestione dello smartphone immediata e senza cavi d’intralcio.

I 280 CV del motore promettono divertimento, ma i 51 kWh di batteria impongono dei limiti: i 322 km di autonomia dichiarati svaniscono in fretta se decidi di sfruttare tutta la coppia disponibile. A quel punto, con un “pieno di elettroni” da 100 kW riporti la carica all’80% in meno di 30 minuti, così da non rovinarti il gusto di uno scatto al semaforo o di una galoppata fuori porta.

Il listino mette nero su bianco l’esclusività del progetto firmato Stellantis Motorsport. Sebbene il prezzo di listino della Competizione tocchi i 46.250 euro, l’esclusivissima edizione celebrativa Milano Cortina 2026 viene proposta con un prezzo promozionale di 41.950 euro. Un investimento importante per un pezzo da collezione in cui viene posto l’accento sull’emozione visiva e su una dotazione tecnologica completa, dai sensori a 360° al portellone hands-free e al sistema Blind Spot Detection, prezioso alleato della sicurezza nei cambi di corsia.

Che tempo che fa: il potere della velocità

Arianna Fontana sveste i panni di testimonial automobilistica domenica 26 aprile, invitata alla nuova puntata di Che tempo che fa sul Nove. Dopo una prima parte densa di grandi nomi — da Roberto Saviano a Carlo Conti, fino alla “padrona di casa” Luciana Littizzetto nel ruolo inedito di ospite per il suo romanzo — Arianna si unirà al celebre tavolo di Fabio Fazio. Insieme a volti storici, da Orietta Berti e Diego Abatantuono, l’atleta racconterà probabilmente le emozioni dei suoi ultimi successi a cinque cerchi e, chissà, magari qualche dettaglio in più sull’esperienza al volante della Scorpioncina elettrica, perché la velocità, per lei, è un affare di famiglia, sia che si tratti di lame sul ghiaccio che di ruote sull’asfalto.