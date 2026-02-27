Ufficio Stampa Audi/Getty Images Tra i grandi protagonisti di Sanremo 2026, Arisa guida un'auto compatta e grintosa

Mettiamo per un attimo da parte la classifica e i voti della sala stampa. In questo Sanremo 2026 la voce di Arisa sta scuotendo il pubblico dell’Ariston e tutti coloro che stanno seguendo l’evento da casa. Qualunque sarà il piazzamento finale, la sua Magica favola promette di rimanere a lungo nelle classifiche perché il talento, quello autentico, non può mai restare indietro. E allo stesso modo l’auto di Arisa si difende egregiamente nell’inesorabile confronto con modelli appariscenti, di segmento superiore.

Il carattere dell’artista – pochi slanci da diva, tanta “sincerità” – si riflette nell’Audi Q2, macchina alla quale ha deciso di legare la propria immagine dal 2020. Tra transenne, fan a caccia di selfie e strade chiuse, muoversi può tramutarsi in un incubo, ma è qui che il SUV compatto vince a mani basse con una lunghezza di poco superiore a 4,20 metri. La infili ovunque e fai inversione in un fazzoletto di terra in completa autonomia, fondamentale quando devi scappare dai flash dopo una diretta notturna.

Piccola, ma con le spalle larghe: il prezzo

La lunghezza ridotta non deve, però, fare passare l’idea che l’Audi Q2 sia remissiva. Nonostante costituisca la “piccola” della gamma Audi, la larghezza di 1,79 metri e l’altezza da terra di 14-15 cm garantiscono la seduta rialzata, comoda se vuoi dominare la strada (e magari evitare di essere travolto dalla folla di fan fuori dagli hotel). In occasione del lancio, i prezzi di listino partivano da 26.900 euro e andavano a salire a seconda dell’allestimento, così come degli optional richiesti. Una cifra competitiva, specialmente in rapporto alla solidità e ai sistemi ADAS presenti, dall’Adaptive Cruise Assist al Blind Spot monitoring.

Il look? Spigoloso, quasi muscoloso. In un certo senso, ricorda l’evoluzione dell’artista, che ha imparato a proteggere la propria fragilità con una corazza decisa e un piglio dinamico. Dal punto di vista tecnico, la Q2 sa essere graffiante quanto un testo di Arisa. Le versioni più diffuse, in particolare la 1.5 TFSI da 150 CV, mettono sul piatto una coppia motrice di 250 Nm per uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 8,6 secondi.

Anche la velocità massima di 218 km/h si addice alle lunghe trasferte, con un occhio di riguardo ai consumi: stare sui 6 litri ogni 100 km aiuta a cancellare sul nascere l’ansia di doversi fermare continuamente al distributore. La praticità fa al caso di una donna autonoma, che non ha bisogno del principe azzurro per sentirsi realizzata.

Festival di Sanremo 2026: la corsa continua

Dentro la musica cambia, con il passo di 2,60 metri sorprendente per una compatta. Il bagagliaio da 405 litri arriva fino a oltre mille abbattendo i sedili, il che fa comodo se vai sempre di corsa, come nel caso di Arisa. Mentre continua la corsa verso la finale di Sanremo, la sua Audi, solida ed efficace, non ha bisogno di urlare per ottenere rispetto. Arisa resta fedele a sé stessa e la Q2 resta fedele a una filosofia di lusso concreto e intelligente. In un mondo di apparenze, il binomio brilla di luce propria: una Magica favola è già in fase di scrittura.