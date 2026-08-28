Ufficio Stampa Stellantis/Getty Images Artie 5ive festeggia 26 anni: una delle sue auto ha fatto una brutta fine

Probabilmente avrebbe preferito festeggiare i 26 anni con la sua Dodge Durango ancora intera e invece no: pochi giorni fa Artie 5ive l’ha mostrata sui social con l’anteriore completamente distrutto. Sopra la foto ha scritto soltanto “RIP”, senza spiegare che cosa fosse successo e nemmeno chi si trovasse al volante al momento dell’incidente. Qualcuno ha tirato in ballo la pioggia, ma da parte del rapper non è arrivata nessuna conferma e le immagini, da sole, raccontano ben poco: mostrano il SUV parecchio messo male, ma tutto quello che riguarda la dinamica rimane invece da chiarire.

Evidentemente non ancora pago, Artie ha calato il carico da novanta in un’altra storia: “Non fate guidare a una donna la vostra macchina”. Apriti cielo, qualcuno ha subito pensato ad Anna, vista insieme al rapper nei giorni precedenti, solo che lui si è guardato bene dal fare nomi. Dalle foto, gira e rigira, si vede soltanto una Durango con il muso distrutto, mentre identità del conducente e dinamica rimangono due caselle vuote. Il resto lo stanno aggiungendo i social: magari indovineranno pure, ma al momento la ricostruzione poggia su una battuta e parecchia fantasia.

Una brutta fine

Rossa e con le strisce gialle, la Durango in questione sprizzava personalità da ogni bullone. Artie 5ive era talmente pazzo di lei da averle dedicato una canzone inserita nell’album La bellavita, tratteggiandola come uno dei simboli della propria immagine. Il danno interessa soprattutto paraurti, fari e zona della targa, rendendo comprensibile il tono del messaggio pubblicato dal rapper. Lui, almeno, ne sarebbe uscito in buone condizioni.

La Durango sarà pure malconcia, ma Artie 5ive continua a guardare verso auto parecchio vistose. Qualche settimana prima dell’incidente, sul suo profilo era comparsa una Nissan Silvia S15 Varietta rossa, accompagnata dalla scritta “Turbo Varietta S15”. Il modello originale uscì nel 2000 con una ricetta diversa: motore aspirato da 2,0 litri, 165 CV e tetto rigido elettrico, ripiegato dietro i quattro posti. A trasformare la Silvia pensò Autech, offrendo ai clienti il cambio manuale a cinque marce oppure un automatico a quattro rapporti: il “Turbo” scritto da Artie racconta una storia successiva, della quale per ora conosciamo soltanto il titolo.

Le auto entrano anche nelle sue canzoni

Del resto, le quattro ruote tornano spesso nella musica di Artie 5ive. Prima della Durango erano arrivate Cadillac e Milano Testarossa, quest’ultima registrata insieme a Guè. Nomi scelti per raccontare l’arrivo alla bella vita dopo gli anni trascorsi alla Bicocca, il quartiere milanese rimasto dentro il suo nome d’arte. Il 5ive richiama infatti cinque strade della zona, da viale Sarca a via Bignami, mentre Artie nasce dal suo secondo nome, Arturo.

All’anagrafe è Ivan Arturo Barioli, figlio di padre italiano e madre sierraleonese. Ha iniziato a pubblicare musica nel 2020 e nel giro di pochi anni è passato dai primi singoli al successo nazionale con Aspettando la bellavita nel 2023, dopodiché sono arrivati il progetto con Rondodasosa e l’album La bellavita, salito fino al primo posto della classifica italiana. Oggi compie 26 anni con una carriera ormai avviata e una Dodge da rimettere insieme, mentre la Silvia rossa, a giudicare dalle foto, sembra godere di salute migliore.