Aurora Ramazzotti ha affidato la sua macchina a degli specialisti per cambiarne completamente l'aspetto: la reazione al risultato finale è tutta da raccontare

Ufficio Stampa Audi/Getty Images L'auto di Aurora Ramazzotti ha tutto un'altra carattere dopo l'intervento di Evosound

In tv così come nella vita di tutti i giorni Aurora Ramazzotti ha dato spesso prova di ironia. Figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è cresciuta sotto i riflettori, ma nel corso degli anni ha cercato di costruirsi una propria identità, anche grazie a un modo di comunicare personale e riconoscibile. Tra gli impegni davanti alle telecamere e i social, il richiamo delle auto non la lascia indenne e la sua Audi Q5 ne è la prova.

Look militare

Qualche anno fa Aurora ha deciso di cambiare completamente l’aspetto del SUV tedesco, affidandosi agli specialisti di Evosound per trasformare la Q5 bianca in un oggetto personale. Il risultato è stato documentato in un video pubblicato su YouTube, con tanto di reazione finale della proprietaria.

Nonostante l’applicazione della pellicola color verde militare opaco non abbia reso necessaria una verniciatura integrale, il wrapping completo ha portato via tempo, circa una decina di giorni. Mettersi all’opera su una carrozzeria bianca ha richiesto attenzione alle zone in cui la tonalità originale sarebbe potuta rimanere visibile.

Ma il verde militare era solo il punto di partenza. I preparatori hanno rivestito di nero opaco le parti cromate e i cerchi, oltre a oscurare leggermente i fari, e, in vista dell’arrivo del primo figlio della coppia, hanno applicato pellicole oscuranti anche ai vetri. Gli interventi hanno interessato persino l’abitacolo. All’inizio Aurora pensava di riprendere il verde esterno, poi, però, ha detto “sì” a una soluzione meno tradizionale: alcuni dettagli interni con una fantasia mimetica, sempre nelle tonalità del verde.

La parte più divertente arriva quando Aurora, accompagnata dal compagno Goffredo Cerza, scopre finalmente il risultato: l’auto è “cattiva”, poi “ignorante” e trova che le “si addice”. Racconta anche di aver sempre sognato di personalizzare una macchina. Il contrasto tra l’aspetto aggressivo dell’Audi e la sua futura destinazione familiare, però, non le sfugge.

“Mi fa ridere perché sembra una macchina cattiva, ignorante, e poi ci dobbiamo portare il bambino col passeggino”

osserva. All’epoca Aurora era infatti in attesa di Cesare, nato nel marzo 2023. Nel video spunta anche una battuta sull’aspetto precedente della Q5, che secondo Aurora poteva essere scambiata per un taxi tedesco. Goffredo, intanto, non è estraneo a queste trasformazioni: gli specialisti ricordano di aver già lavorato sulla sua BMW M2.

Ballando con le Stelle: a caccia di conferme

Dopo l’esordio convincente di settimana scorsa, Aurora Ramazzotti si prepara a tornare sulla pista di Ballando con le Stelle. In coppia con Nikita Perotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker proverà a ripetersi nella seconda puntata dello show di Milly Carlucci.

I 20 punti bonus conquistati nella prima puntata rappresentano un bel vantaggio per i due, chiamati ora a confermare quanto di buono hanno mostrato all’esordio. A giudicare la loro esibizione ritroveranno Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Barbara D’Urso, mentre a bordo pista ci saranno invece Francesca Fialdini e Simona Ventura, nel ruolo di custodi del tesoretto. In prima serata Aurora avrà così modo di misurare i propri progressi e continuare a lavorare sulle insicurezze che l’hanno spinta ad accettare questa sfida.