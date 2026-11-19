Ufficio Stampa BMW/Getty Images Che auto guida Barbara d'Urso? Il retroscena sulle sue abitudini

Non smette di far discutere la partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle. L’ex volto Mediaset si è reso protagonista sabato 14 novembre di un acceso confronto con Guillermo Mariotto, che a un certo punto ha spruzzato del profumo vicino a lei, il tutto accompagnato da una battuta sul cattivo odore. D’Urso ha chiesto l’intervento della padrona di casa Milly Carlucci e successivamente si è sfogata sui social, parlando di un’aggressione e lamentando di non essersi sentita protetta dalla trasmissione. Polemiche televisive a parte, sorge un’altra curiosità sul suo conto: che auto guida? Negli anni l’hanno fotografata a bordo di diverse vetture, ma quasi sempre sul sedile del passeggero. E una dichiarazione risalente al 2019 suggerisce che il suo rapporto con il volante sia meno scontato del previsto.

La confessione

Bisogna tornare al luglio 2019, quando la presentatrice era impegnata nella promozione di Domenica Live. Per realizzare uno spot della trasmissione si era messa al volante di un autobus, sulle note di Daddy Yankee.

Il filmato era finito sui suoi canali social, insieme a un video del dietro le quinte. Nella didascalia di quest’ultimo, pubblicato il 30 luglio 2019, d’Urso aveva scritto: “Nonostante i 15 anni senza guidare, è andato tutto bene no?!?”. La battuta era andata di traverso a diversi utenti, entrati a gamba tesa contro di lei, interpretando quelle parole come la conferma che fosse abituata a spostarsi con un autista personale.

Se facciamo due conti, d’Urso avrebbe smesso di guidare intorno al 2004. Attenzione, però: la dichiarazione risale a sette anni fa e non permette di stabilire se nel frattempo abbia ripreso a utilizzare un’automobile. Nemmeno il modello eventualmente custodito nel suo garage è noto.

Le auto sulle quali è stata fotografata

Le fotografie pubblicate dai settimanali di gossip offrono qualche indizio sulle abitudini della presentatrice, senza però risolvere il mistero. Nel giugno 2021, per esempio, il settimanale Oggi aveva immortalato Barbara d’Urso insieme a Francesco Zangrillo, assicuratore al quale veniva attribuita una frequentazione sentimentale con lei.

I due avevano trascorso una serata a Milano, a casa dello stilista Francesco Scognamiglio. La conduttrice era arrivata accompagnata da un autista, ma al termine dell’incontro Zangrillo l’aveva riaccompagnata a casa sulla sua BMW, a quanto pare una M4, sportiva della Casa tedesca.

In rete circolano inoltre riferimenti a un Volkswagen Maggiolino rosso d’epoca, che alcuni siti di spettacolo hanno associato alla presentatrice. Mancano tuttavia conferme attendibili sulla proprietà del mezzo.

Di un altro veicolo esiste, invece, una testimonianza diretta. A Formentera, nel luglio 2015, Barbara d’Urso aveva pubblicato su Facebook una fotografia a bordo di un furgoncino vintage decorato con motivi floreali. Nel post raccontava di aver girato l’isola insieme agli amici, definendo il mezzo stupendo. Non aveva specificato il modello e non ci sono conferme che il veicolo le appartenesse.

Resta allora irrisolto il mistero: che fine ha fatto il rapporto di Barbara d’Urso con il volante? Nel 2019 erano già trascorsi quindici anni dall’ultima volta che aveva guidato. Chissà se l’esperienza sull’autobus di Domenica Live le abbia fatto tornare la voglia di mettersi alla guida.