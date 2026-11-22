Getty Images

Per anni Beppe Grillo ha perorato le battaglie ambientaliste. Prima della discesa in politica come fondatore del Movimento 5 Stelle, il comico genovese non era, però, insensibile al fascino delle auto sportive, tra cui alcune Ferrari. Nel suo passato compare pure un fuoristrada americano, legato a una pagina molto meno spensierata della sua vita. In un’inchiesta pubblicata dal Giornale nell’aprile 2008, amici e conoscenti ricordarono questo lato meno familiare al grande pubblico.

Le Ferrari e le altre auto

Da ragazzo, Grillo poteva contare sulla Fiat 1100 del padre Enrico, proprietario di un’azienda specializzata in fiamme ossidriche. E, stando ai racconti raccolti nel servizio, la vettura lo aiutava pure a fare conquiste. Dalle pagine emerge un altro episodio relativo al marchio italiano: una concessionaria Fiat genovese avrebbe regalato un’auto al comico, che ne sarebbe rimasto insoddisfatto, poiché mancava l’autoradio. Ma un dettaglio non torna: il quotidiano riferisce di una Punto nel 1980, tredici anni prima della presentazione del modello.

Con il successo televisivo arrivarono vetture di un altro livello. L’articolo cita una Porsche e, secondo alcune testimonianze, persino una Maserati, della quale però non viene specificato il modello.

Al contrario, sulle Ferrari che avrebbe posseduto ci sono indicazioni precise: una 308 bianca e una Testarossa rossa, quest’ultima custodita con particolare attenzione. Pare che la parcheggiasse davanti alla discoteca Davidia di Genova, proteggendola con un apposito telo. Su strada la presenza della Testarossa era resa inconfondibile dalle vistose prese d’aria laterali. Per quanto riguarda il motore montato dai tecnici di Maranello, la Casa puntò su un dodici cilindri, a differenza della 308, più compatta e dotata di un V8.

L’incidente del 1981 con il Chevrolet Blazer

Il capitolo più buio vede Grillo alla guida di un Chevrolet Blazer, il fuoristrada americano con cui il 7 dicembre 1981 rimase coinvolto in un incidente mortale.

Si trovava sulle montagne vicino al Colle di Tenda, in compagnia della famiglia Giberti. Durante il tragitto, su un tratto ghiacciato, il Blazer uscì di strada e precipitò in una scarpata. Persero la vita Renzo Giberti, sua moglie Rossana Guastapelle e il figlio Francesco, che aveva appena otto anni.

A sopravvivere, oltre a Grillo, fu Alberto Mambretti, anche lui a bordo del veicolo.

In primo grado l’insufficienza di prove portò all’assoluzione di Grillo, che venne tuttavia condannato a un anno e quattro mesi nel 1985, per omicidio colposo plurimo con pena sospesa. La sentenza divenne definitiva nel 1988, con la conferma della Cassazione.

Che tempo che fa: il ritorno in TV

A tre anni dall’ultima apparizione, Grillo rifarà capolino in televisione a Che tempo che fa. Nel talk condotto da Fabio Fazio, il comico genovese metterà fine al lungo periodo di assenza, iniziato il 12 novembre 2023. I temi da trattare non saranno pochi, in particolare sulle vicissitudini affrontate a livello politico, culminate nella rottura con Giuseppe Conte. L’abolizione della figura del garante ha inoltre privato Grillo del ruolo occupato all’interno del Movimento 5 Stelle.

Seppur manchi una scaletta ufficiale dell’intervista, appare improbabile che Fazio si lasci sfuggire l’occasione di chiedergli qualcosa sul suo futuro. E chissà se ci saranno delle sorprese in serbo.