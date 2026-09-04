Beyoncé compie 45 anni e celebra i 20 anni di B'Day: per i suoi 25 Jay-Z le regalò una Rolls-Royce Silver Cloud II del 1959, azzurra e lunga oltre 5 metri

Getty Images Beyoncé, che auto guida: il regalo di Jay-Z per i 25 anni

Per i 25 anni Beyoncé ricevette un regalo difficile da dimenticare, e probabilmente pure da parcheggiare. Jay-Z le regalò una Rolls-Royce Silver Cloud II del 1959, azzurra e con parecchi decenni sulle spalle già allora. Era il 2006, lo stesso anno di B’Day, secondo album solista della cantante e titolo quanto mai appropriato visto che uscì nel giorno del suo compleanno.

Di candeline nel frattempo ne sono state spente molte. Beyoncé arriva a 45 anni venerdì 4 settembre e B’Day ne compie 20, anniversario celebrato con una nuova edizione del disco.

Silver Cloud II: il V8 arriva nel 1959

Rimane un nodo irrisolto la potenza, vista la riluttanza di Rolls-Royce nel dichiararla. Sulla Silver Cloud II agiva comunque un V8 di 6,2 litri, novità importante rispetto al sei cilindri utilizzato fino a quel momento: la Casa si limitava a definirla “adeguata”, secondo un’abitudine oggi capace di fare impazzire qualsiasi scheda tecnica.

Il suo esemplare risale al 1959, primo anno della Silver Cloud II. A renderlo immediatamente riconoscibile provvede la carrozzeria azzurra, scelta tutto fuorché discreta su una Rolls lunga oltre cinque metri. La capote permetteva di viaggiare a cielo aperto. Beyoncé venne fotografata così negli Hamptons, rigorosamente al volante, particolare meno scontato di quanto possa sembrare parlando di un veicolo dell’epoca.

Quasi 5,4 metri di lunghezza e un peso vicino alle due tonnellate rendevano la Silver Cloud II piuttosto ingombrante, con il V8 affiancato da un cambio automatico a quattro rapporti, soluzione adeguata a un’auto nata pensando al comfort prima che alla guida sportiva.

B’Day e la Rolls dello stesso compleanno

Appena concluse le riprese di Dreamgirls la cantante si buttò sulla preparazione di B’Day e i risultati la premiarono: il disco uscì nei negozi il giorno del suo 25° compleanno e la Rolls-Royce regalata da Jay-Z appartiene allo stesso periodo della sua vita.

La Silver Cloud II rimase in produzione soltanto fino alla fine del 1962 e la versione aperta era decisamente meno comune della berlina. Gli esemplari venivano carrozzati in base alle richieste dei clienti, motivo per cui trovare oggi due vetture perfettamente identiche può diventare complicato. Quella azzurra di Beyoncé aveva già quasi mezzo secolo al momento del regalo.

L’azzurro continuava anche nell’abitacolo, tra sedili e pannelli delle portiere, accompagnato dal legno della plancia. Una combinazione parecchio vistosa, soprattutto pensando all’immagine compassata normalmente associata alle Rolls di un tempo.

Al ventesimo anniversario, B’Day risale alle cronache con nuove edizioni in vinile. La versione Deluxe si sviluppa su quattro LP color Bayou Blue e contiene un booklet commemorativo di 60 pagine: un’edizione imperdibile da fan. La data fissata per l’uscita è ancora una volta il 4 settembre, giorno del compleanno di Beyoncé.

Un percorso molto diverso ha accompagnato la Silver Cloud II, nata quando Beyoncé era ancora lontanissima dal venire al mondo. Quasi mezzo secolo più tardi è finita nel suo garage come regalo di compleanno e nel 2013 era ancora abbastanza presente nella sua vita da concedersi un giro negli Hamptons con tutta la famiglia a bordo. A vent’anni di distanza da quel compleanno, non smette di testimoniare un pezzo della sua storia.