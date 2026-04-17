Ufficio Stampa BMW/Getty Images Bianca Guaccero, giurata di Dalla strada al palco - Special, premia il fascino di un'auto dalle sembianze di station wagon

I SUV saranno anche i signori incontrastati nelle concessionarie, ma il fascino delle station wagon resiste ancora oggi: l’auto di Bianca Guaccero ce lo insegna. La giurata di Dalla strada al palco – Special si è lasciata immortalare accanto a una tedesca tutta d’un pezzo, che dalla sua ha da proporre spazio da monovolume e dinamica da berlina sportiva.

Un’ammiraglia da carico: i prezzi per il mercato italiano

Bianca Guaccero appare radiosa accanto alla BMW Serie 5 Touring, un modello da circa 70.000 euro nelle concessionarie italiane, sensibilmente cresciuto con l’avvento dell’ottava generazione fino a sfiorare i 5,1 metri. Muscolose e al contempo fluide, le forme culminano in un frontale dal doppio rene retroilluminabile, mentre la linea di cintura alta ne slancia il profilo.

Le dimensioni imponenti non hanno delle ripercussioni sulla capienza del bagagliaio, che dai 570 litri di capacità minima può salire fino a quota 1.700 abbattendo i sedili. Professionisti e anime urbane trovano ciascuno pane per i propri denti dal punto di vista meccanico, merito di una gamma ampia e versatile, dove il diesel mild hybrid fino a 303 CV brilla nei lunghi tragitti e le opzioni plug-in hybrid, come la 530e xDrive da 299 CV, fanno un figurone nei centri urbani. Infine, la rivoluzione i5 Touring porta l’elettrico puro sul modello, e nella versione top-level M60 supera i 600 CV.

Il futuro è a bordo

Sedersi al posto di guida della Serie 5 Touring dà subito l’idea di quanto BMW abbia dato una nuova accezione al lusso. Al posto dei soliti tasti fisici, l’enorme Curved Display comprende sia il quadro strumenti sia lo schermo centrale, e gli ecologici rivestimenti “Veganza” non fanno rimpiangere la pelle tradizionale. Lungo tutta la plancia corre la striscia luminosa dell’Interaction Bar, con la quale il computer di bordo segnala chiamate in arrivo o cambia tonalità in base alla modalità di marcia selezionata: un pizzico di spettacolo aggiunto a un abitacolo che, per il resto, rimane solido, ovattato e rifinito con una cura quasi maniacale.

Dalla strada al palco – Special: riflettori sugli artisti della strada

Al volante della BMW Serie 5 Touring la meravigliosa Bianca Guaccero è una regina della strada, in TV, però, i riflettori si spostano soprattutto sugli artisti che la strada la vivono in modo creativo. Torna venerdì 17 aprile in prima serata su Rai 1 il nuovo appuntamento con Dalla strada al palco – Special, evoluzione del format precedentemente condotto da Nek. Il people show si erge a grande piazza italiana, in cui performer, musicisti e giocolieri hanno l’opportunità di mettere in mostra tutto il loro talento.

Per questa puntata, il parterre dei “passanti importanti” — i giudici chiamati a commentare e votare le esibizioni — è d’eccezione: insieme alla già citata Bianca Guaccero, troveremo Carlo Conti, Mara Venier e Nino Frassica. Gli ospiti speciali della serata includono nomi del calibro di Alex Britti e i Gipsy Kings, che arricchiranno la serata con la loro musica. Dopo il successo dei primi finalisti, Alfio Russo e il Gruppo Lirico Priolo, resta da vedere quali saranno i due nuovi qualificati. Non resta che sintonizzarsi su Rai 1 per scoprirlo.