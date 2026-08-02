Che auto guida Brad Pitt, eleganza da star e anima da supercar

Brad Pitt è stato pizzicato dai fotografi al volante di una sportiva con Ines de Ramon, apparentemente discreta ma capace di prestazioni degne di una supercar

Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

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Che auto guida Brad Pitt, eleganza da star e anima da supercar
Ufficio Stampa Porsche/Getty Images
Brad Pitt: la sua auto è elegante, ma capace di sprigionare 650 CV

L’armatura (ogni tanto) può restare appesa al muro. Prima di vestire i panni di Achille in Troy, Brad Pitt aveva già conquistato Hollywood, e non stentava a mettere in bella mostra il suo status una volta lasciato il set, a bordo di vetture molto appariscenti come si addice a un attore che ha fatto dell’immagine uno dei suoi punti di forza. Tra gli scatti “rubati” dai paparazzi, le forme di una Porsche 911 Turbo S Cabriolet nera hanno scatenato una miriade di condivisioni su Instagram. Nelle immagini Brad Pitt siede al volante, mentre la dolce metà Ines de Ramon occupa il sedile accanto. Il tetto è aperto, mentre i presenti guardano rapiti il passaggio della sportiva tedesca, apparentemente discreta finché il guidatore si trattiene dall’affondare il pedale dell’acceleratore.

Discreta soltanto in apparenza

In teoria, i cerchi rimandano alla Turbo S della generazione 992.1, ma potrebbero essere montati pure su una normale versione Turbo. Detto che Porsche lascia campo libero ai clienti sulla configurazione del veicolo ed è difficile trarre conclusioni dalle fotografie, sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che sia una delle versioni di punta. Sul mercato Usa il prezzo di una Turbo S parte da circa 245.000 dollari, senza includere gli accessori: una cifra considerevole sì, ma alla portata di una star del grande schermo, probabilmente richiamato dalla sua capacità di combinare prestazioni da sportiva a una rara fruibilità nel quotidiano.

Al centro del progetto tecnico c’è lui, un sei cilindri biturbo da 3,7 litri, capace di sviluppare 650 CV e 800 Nm di coppia motrice, trasmessi a tutte e quattro le ruote dal cambio PDK a otto rapporti. Il costruttore tedesco dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h intorno ai tre secondi e 330 km/h di velocità massima, numeri difficili da conciliare con l’immagine elegante della carrozzeria. La Turbo S non cerca però di impressionare soltanto sul rettilineo. Le turbine a geometria variabile aiutano la risposta del motore e l’aerodinamica cambia configurazione. Nonostante la cattiveria sull’asfalto, le quattro ruote motrici danno sicurezza quando il fondo perde aderenza e i piccoli sedili posteriori ricordano che resta pur sempre una 911.

Nel caso della cabriolet, il tetto in tela incide sull’esperienza: aperto lascia entrare suono e aria, chiuso conserva il profilo arcuato del modello. Il nero scelto per l’auto attribuita a Brad Pitt è quasi un tentativo di tenere basso il tono, per quanto sia possibile con lui alla guida.

Troy: sete di gloria

Il collegamento con Troy porta altrove, fino alle mura della città assediata dai greci. Diretto da Wolfgang Petersen, il film, uscito nel 2004 e in onda questa sera su Rete 4, ha come volto principale Pitt, sotto le sembianze di Achille. Opposto a Ettore, interpretato da Eric Bana, il leggendario guerriero rifiuta l’autorità di Agamennone e brama la gloria.

La narrazione adatta le vicende dell’Iliade alle esigenze di copione, perciò non aspettatevi il poema riportato sullo schermo pagina dopo pagina. I tempi si accorciano e diversi avvenimenti cambiano, affinché siano soprattutto i duelli a mandare avanti la storia. Orlando Bloom è Paride, Diane Kruger presta il volto a Elena e Peter O’Toole interpreta Priamo, re di una Troia ormai sotto assedio. Ma nessuno può mettere in ombra Pitt.

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