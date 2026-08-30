Cameron Diaz compie 54 anni: dalla Toyota Prius alla Tesla Model S, l'attrice americana si è concessa anche una Porsche 911 Carrera e una Maserati Quattroporte

Getty Images Le auto di Cameron Diaz: gusti eclettici al volante

Cameron Diaz aveva già alle spalle The Mask, Tutti pazzi per Mary e Charlie’s Angels quando sulle strade di Los Angeles veniva vista al volante di una Toyota Prius. Non proprio uno status symbol hollywoodiano, ma una scelta in linea con la sensibilità ambientale mostrata dall’attrice. Oggi, domenica 30 agosto, compie 54 anni e negli anni alla Prius si sono affiancate auto decisamente diverse.

Dalla mobilità green alle auto sportive

Prima di The Mask, Cameron Diaz non aveva mai recitato in un film. Si presentò ai provini da modella e si ritrovò accanto a Jim Carrey in uno dei maggiori successi del 1994. Il cinema a quel punto se la tenne stretta: arrivarono Tutti pazzi per Mary e Charlie’s Angels, ma anche Gangs of New York e L’amore non va in vacanza. In Shrek il volto sparì, lasciando alla principessa Fiona soltanto la sua voce.

Tra SUV e sportive costosissime, nei garage delle star di Hollywood si trovava un po’ di tutto. Cameron Diaz si faceva invece vedere spesso con una Toyota Prius, scelta che si sposava bene con il suo interesse per i temi ecologici, in un periodo in cui, negli Stati Uniti, l’ibrida giapponese aveva del resto conquistato diversi personaggi famosi.

Dopo diversi anni si è separata dalla Prius e al suo posto è arrivata una Tesla Model S. L’attrice continuava a guardare alle auto attente all’ambiente, questa volta scegliendo direttamente un’elettrica dalle prestazioni decisamente più generose. La Casa di Musk aveva dimostrato che una vettura a zero emissioni poteva essere veloce e desiderabile, due caratteristiche in grado di attirare diversi personaggi dello spettacolo.

La svolta sportiva ha il nome della Porsche 911 Carrera. I fotografi hanno pizzicato Diaz al volante in varie occasioni lungo le strade di Los Angeles e la tedesca racconta un lato ben lontano dalla tranquilla Prius, mentre con la Maserati si torna invece in Italia: la Quattroporte porta nel garage di Cameron Diaz il lusso e il carattere del Tridente, lontani anni luce dalla pacifica Prius vista tante volte lungo le strade della California. Porsche e Maserati fanno venire a galla un’altra faccia del rapporto con le auto, quella più orientata alle performance.

Il lungo addio di Cameron Diaz a Hollywood

Hollywood ha dovuto fare a meno di Cameron Diaz per oltre un decennio. Dopo Annie, uscito nel 2014, l’attrice si è allontanata dai set e nel 2018 ha confermato il ritiro dalla recitazione, salvo tornare accanto a Jamie Foxx in Back in Action nel 2025.

Fuori dal cinema, Cameron Diaz si è dedicata alla famiglia costruita con Benji Madden e ha avviato anche alcuni progetti imprenditoriali. A lungo Hollywood è rimasta ai margini della sua vita, prima del ritorno davanti alla macchina da presa, e le auto sono rimaste una curiosa parentesi dentro questa storia. La Prius è probabilmente quella che il pubblico ha associato maggiormente a Cameron Diaz, complice la sua sensibilità ambientale, ma nel garage sono passate anche Tesla Model S, Porsche 911 Carrera e Maserati Quattroporte: difficile trovare quattro vetture capaci di raccontare gusti altrettanto distanti.