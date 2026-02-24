Ufficio Stampa Mercedes Sanremo 2026, Can Yaman e le auto: binomio a tinte Mercedes

Tutti la cercano, tutti la vogliono vedere, un po’ come lui: l’auto di Can Yaman è il nuovo oggetto del desiderio mentre l’attore approda a Sanremo 2026. Reduce dal grande successo di Sandokan, l’attore incanterà il pubblico all’evento più prestigioso dell’anno lungo i nostri confini. Ormai italiano d’adozione, il divo turco ha legato il suo fascino a Mercedes-Benz, volto delle Icon Collection, una serie di edizioni limitate rappresentanti il vertice del lusso contemporaneo.

Le Icon Collection: lusso Mercedes

Se possiedi l’auto di Can Yaman anche tu appartieni a un club esclusivo. Al lancio della Classe E 220d All Terrain e dell’ammiraglia Classe S 400d, la Casa tedesca non si è rivolta ai saloni tradizionali, bensì agli store online. Dopotutto, trascurare la frontiera digitale ti preclude tante opportunità, e il volto noto delle serie TV lo ha capito appieno, avendo costruito un impero sui social. Come se il fascino delle vetture non fosse abbastanza, i clienti hanno ricevuto un altro beneficio esclusivo al momento dell’acquisto: un’opera d’arte 3D numerata, un NFT di esclusiva proprietà che lancia il collezionismo automobilistico dritto nel metaverso.

A livello tecnico, la Classe S 400d 4Matic incarna lo status dell’attore conquistato a suon di successi sul set. La quattro ruote in “tenuta” Icon Collection sfoggia una livrea in nero ossidiana metallizzato, mentre un abitacolo in pelle nappa beige e grigio con dettagli in legno di noce accoglie gli occupanti. Tra sedili riscaldabili, regolabili elettricamente, e il tablet MBUX il comfort è massimo, aggiungiamoci il vantaggio cliente vicino ai 30.000 euro e la prospettiva si ribalta: perché non sceglierla?

L’approccio dinamico ispira la Classe E All Terrain della collezione, color argento selenite all’esterno e dotata di cerchi AMG da 20 pollici. Anche qui, l’equipaggiamento è fuori dal comune: tra il sistema Surround Sound Burmester, il Digital Light e il tetto panorama, il risparmio sulle dotazioni ammonta a circa 12.000 euro. Il porto sicuro nel caso di un animo nomade, che va immancabilmente a mille all’ora davanti alla camera e sui red carpet di eventi globali.

Festival di Sanremo 2026: il legame dell’attore con l’Italia

Il legame tra Can Yaman e il nostro Paese è profondo e sincero, nato tra i banchi del Liceo Italiano di Istanbul dove, oltre alla lingua, ha imparato pure il gusto per il bello tipico della nostra cultura. Carlo Conti lo ha “convocato” alla kermesse della canzone nazionalpopolare, certo di far felici i sostenitori (e le sostenitrici) di un artista carismatico, a suo perfetto agio davanti a milioni di telespettatori. A ogni modo, la sua missione va oltre l’intrattenimento: attraverso la campagna #LaMiaAutoDelFuturo per il brand elettrico Mercedes-EQ, Can Yaman ha invitato i milioni di follower a usare l’intelligenza artificiale per immaginare una mobilità più sostenibile.

Al crescere dell’hype per la prima serata del Festival di Sanremo 2026, Can Yaman resta un passo avanti. Che si tratti di sfrecciare verso la Riviera Ligure o di apparire in un artwork generato da un algoritmo, il sodalizio tra l’attore e la Stella continua a dettare legge in fatto di stile e lusso.