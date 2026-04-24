Carlo Conti non perde la sobrietà in auto: il conduttore e giurato di Dalla strada al palco - Special è stato pizzicato dai paparazzi su una nota citycar

Ufficio Stampa Smart/Getty Images In auto Carlo Conti predilige la discrezione

Il successo non gli ha mai dato alla testa e lo si vede anche al volante. Nonostante sia da decenni una colonna portante dei palinsesti Rai, Carlo Conti preferisce farsi circondare da auto semplici, ben realizzate, pertinenti nel contesto urbano. Da uno come lui un po’ te lo aspetti, perché la sobrietà e l’eleganza sono il suo marchio di fabbrica in tutte le avventure televisive, fino all’ultimo Dalla strada al palco – Special, dove occupa la poltrona di giurato.

La signora delle citycar

In alcuni scatti “rubati” dai paparazzi, Carlo Conti appare accanto alla Smart ForTwo, la signora delle citycar, che ha rivoluzionato il modo di intendere gli spostamenti cittadini. Oltre alla 500 d’epoca, guidata il giorno del suo matrimonio con Francesca Vaccaro, il conduttore toscano si avvale di un’altra vettura semplice nell’anima, stregato dalla genialità di una cellula di sicurezza lunga meno di tre metri allo sfarzo di mezzi ingombranti.

Prodotta dal 1998 fino a marzo 2024, la Smart accoglie due persone in un abitacolo spazioso, sorprendentemente date le dimensioni ridottissime. La sua particolare architettura ospita motore e trazione posteriore, con un raggio di sterzata imbattibile e il muso cortissimo permette di conquistare parcheggi impossibili al di fuori della portata dei veicoli più ingombranti.

Tre generazioni distinte scandiscono la storia della piccola biposto. Pannelli in plastica e la celebre cellula Tridion a vista resero la prima serie un oggetto del desiderio, a dispetto di un cambio robotizzato piuttosto pigro. Il secondo atto ha allungato di poco il passo a 273 cm, così da migliorare sicurezza e abitabilità, senza mai perdere l’identità l’originaria, mai messa in discussione nemmeno dalla serie successiva, nata in collaborazione con Renault, la più richiesta sul mercato dell’usato, specie nelle motorizzazioni 1.0 aspirate o 0.9 turbo.

Canto del cigno (almeno fin qui, date le voci sul ritorno) di un modello mitico, il terzo capitolo guadagna larghezza maggiore e un raggio di sterzata imbattibile. L’ultima evoluzione culmina nella variante EQ, versione a zero emissioni dotata di propulsore da 60 kW e batteria da 17,6 kWh, perfetta per lo scatto fulmineo tra i semafori.

Dalla strada al palco – Special: un viaggio nell’arte

Mentre la sua auto ideale lo accompagna con discrezione nel quotidiano, la creatività di Carlo Conti continua a brillare in TV con il successo di Dalla strada al palco – Special. Il programma, nato proprio da un’idea del conduttore fiorentino, torna stasera, venerdì 24 aprile, su Rai Uno per celebrare l’arte autentica dei performer di strada. In questo terzo appuntamento i riflettori si accendono su performance imprevedibili, dove il ritmo della musica si intreccia con il brivido di evoluzioni acrobatiche al limite del possibile.

Ad accompagnare il racconto delle storie dei partecipanti troveremo i cosiddetti “passanti importanti”: oltre a Conti, saranno presenti Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero, pronti a vestire i panni di giudici spontanei. Tra gli ospiti d’eccezione spiccano l’ironia di Enrico Brignano e l’energia di Rocco Hunt, il tutto scandito dal ritmo della band live diretta da Enrico Melozzi. La festa comincia alle 21.30 su Rai Uno, subito dopo Affari Tuoi: un viaggio nell’arte disponibile anche su RaiPlay.