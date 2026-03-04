Carmine Recano sorride accanto alla sua nuova auto, un SUV ibrido e tecnologico perfetto per le strade di Napoli e per andare sul set della tanto amata serie Mare Fuori

Ufficio Stampa Jeep/Getty Images Carmine Recano non si priva della tecnologia in auto: cosa guida l'attore di Mare fuori

Ci sono gioie che non si possono descrivere, ma solo vivere. Il sorriso a 32 denti di Carmine Recano accanto alla sua nuova auto avrà un’aria familiare a qualsiasi amante delle quattro ruote. Mentre i fan della serie Mare fuori attendevano l’arrivo dei primi episodi della sesta stagione su Rai Play, l’attore, volto del mitico “Comandante”, festeggiava già l’ultimo acquisto, che sembra riflettere quell’autorevolezza che lo ha reso un’icona del piccolo schermo.

Carmine Recano, emblema di guida e protezione nell’immaginario collettivo, ha messo gli occhi sulla Jeep Renegade. Il modello riflette la solidità del suo percorso artistico, ricollegandosi idealmente al carattere deciso del suo personaggio, che non guarda in faccia a nessuno quando è il momento di scendere in campo.

Jeep Renegade: quanto costa il SUV del “Comandante”

In Italia, la Jeep Renegade si posiziona sul mercato con prezzi di listino a partire da 35.600 euro. Dominante lungo le vie urbane con i suoi 424 cm di lunghezza, il SUV del marchio americano, connubio di forza e dotazioni avanzate, garantisce agilità tra i set partenopei e i vicoli stretti. Tra i pezzi pregiati della gamma figura il sistema e-Hybrid: il motore 1.5 T4 mild hybrid da 131 CV, in abbinamento al cambio automatico a 7 rapporti, garantisce una guida fluida e consumi ottimizzati, attestandosi mediamente tra i 5,5 e i 5,7 l/100 km. E le prestazioni migliorano ancora con la versione Trailhawk, equipaggiata di trazione integrale elettrificata 4xe e potenze capaci di raggiungere i 240 CV. Fondi sconnessi e pendenze vertiginose smettono di essere un grattacapo.

Il salto di qualità prosegue all’interno, dove il conducente trova a disposizione lo schermo Uconnect da 10,1″ e un cruscotto digitale da 10,25″, tramite cui gestire comunicazioni e mappe durante gli spostamenti quotidiani verso le riprese. Inoltre, i sistemi ausiliari di guida (ADAS) forniscono adeguato supporto con sistemi come la frenata automatica e il mantenimento della corsia.

Mare fuori: non c’è accessorio più prezioso dell’integrità

La consegna della Jeep Renegade a Carmine Recano è stata solo il preludio a una settimana cruciale. Nelle prime ore di mercoledì 4 marzo, RaiPlay ha finalmente caricato i primi sei episodi di Mare fuori 6. Il rilascio del box set completo sulla piattaforma è in programma l’11 marzo, ma l’entusiasmo è già alle stelle per una stagione che riparte dal sangue e dal mistero del luna park.

Nelle prossime puntate, il personaggio di Massimo Esposito subisce un’evoluzione profonda. Se nella vita reale Recano sorride accanto alla sua nuova Jeep, sullo schermo il suo Massimo deve, infatti, fare i conti con un’attrazione pericolosa e inaspettata: quella per Maria, la madre di Rosa Ricci.

Mentre l’IPM accoglie volti nuovi come la giovanissima Virginia Bocelli o le ambiziose sorelle Sharon e Marika, il “Comandante” resta l’ancora morale della serie. Malgrado le pressioni del nuovo direttore Stefano Stazi e le minacce dei clan, continua a cercare l’umanità dietro le sbarre e ha davanti a sé un bivio, forse il più difficile mai affrontato: seguire le regole o i sentimenti? Comunque vada, tanto sulla strada quanto sul set, non c’è accessorio più prezioso della propria integrità.