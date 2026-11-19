Ufficio Stampa Ferrari/Getty Images Charles Leclerc sulla Strip di Las Vegas con una Ferrari nuova

Sulla celebre Strip di Las Vegas romba la Ferrari di Charles Leclerc, in buona compagnia. In attesa del Gran Premio, in programma per questo week-end, il pilota si gode una bella serata con una ragazza e la Amalfi. Gli occhi vanno sulla vettura, tra le ultime novità del Cavallino Rampante, una gran turismo con un V8 biturbo da 640 CV che può spingersi fino a 320 km/h.

Le immagini rimbalzate sui social ritraggono il 29enne monegasco intento a provare la sportiva, riconoscibile dalla carrozzeria rossa e dal caratteristico frontale. Non è dato stabilire se l’auto sia di sua proprietà oppure se l’abbia ricevuta durante il soggiorno negli Stati Uniti. I precedenti non ci fanno escludere che se la sia regalata nell’ultimo periodo, possibilmente accanto ai bolidi già messi in garage: nella sua collezione compaiono modelli esclusivi come la Daytona SP3 e la 488 Pista Spider.

Avvistamento sulla Strip di Las Vegas

Con il podio in Messico, Kimi Antonelli ha vinto il Mondiale di Formula 1 2026. Eppure, il Gran Premio di Las Vegas alle porte promette scintille, su un circuito cittadino ricavato lungo alcune famose strade della metropoli americana, tra cui, appunto, la Strip, il lungo viale sul quale si affacciano numerosi alberghi e casinò. Sulla Amalfi, con una giovane donna sul sedile del passeggero, Leclerc sale e mette in moto, sotto gli occhi dei curiosi.

L’avvistamento ha permesso ai presenti di vedere da vicino la nuova Ferrari, presentata nel luglio 2025 al posto della Roma. Lunga 4,66 metri, la Amalfi mantiene il cofano allungato e l’abitacolo arretrato del modello uscente, ma il frontale ridisegnato permette di distinguerla. I gruppi ottici sottili sono collegati da una fascia scura orizzontale, che risalta anche nelle immagini dell’avvistamento di Leclerc circolate in rete. Sul posteriore trova posto uno spoiler attivo, capace di modificare la propria posizione in funzione della velocità e delle condizioni di guida, pure a velocità sostenute.

C’è posto per quattro

All’interno della Ferrari Amalfi trovano posto quattro persone, anche se i due sedili posteriori offrono uno spazio piuttosto limitato. Sul volante torna il pulsante fisico di avviamento, assente sulla Roma. Nel suo campo visivo il conducente può consultare il quadro strumenti digitale da 15,6 pollici, mentre al centro della plancia trova collocazione lo schermo da 10,25 pollici. E nemmeno il passeggero resta a bocca asciutta, con il display dedicato che gli permette di tenere sotto controllo i dati di marcia.

Ma in una Ferrari ciò che conta più del comfort stesso è la potenza del motore. Ebbene, il V8 biturbo da 3.855 cm³ in precedenza utilizzato sulla Roma aumenta da 620 a 640 CV senza modificare i 760 Nm di coppia massima. Rimangono il cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti e la trazione posteriore. Da ferma, la Amalfi tocca i 100 km/h in 3,3 secondi e i 200 orari in 9 secondi netti. In frenata, l’ABS Evo regola la pressione dell’impianto brake-by-wire in base all’aderenza disponibile. Il prezzo di partenza in Italia è di circa 240.000 euro, esclusi gli optional. Non è invece noto il valore dell’esemplare rosso fotografato a Las Vegas con Leclerc al volante.