Due Mercedes rubate e finite in un burrone nel giro di quattro mesi: nel garage di Charlie Sheen sono passate pure una Ferrari V12 e una Shelby del 1967

Getty Images Le auto di Charlie Sheen: le Ferrari, Mercedes e Shelby del suo passato

Perdere due Mercedes nel giro di quattro mesi non è cosa da tutti. Ma Charlie Sheen non è tutti. Quando la polizia bussò a casa sua, l’attore ignorava ancora che gli avessero rubata la seconda: era il giugno del 2010 e gli agenti l’avevano già ritrovata in fondo a una scarpata nella zona di Mulholland Drive, a Los Angeles. La storia, già abbastanza insolita, finisce per essere surreale se pensiamo che lo stesso problema era capitato quattro mesi prima.

A febbraio era sparita un’altra Mercedes dal garage di casa, rimasto aperto con le chiavi della macchina all’interno, e anche quella finì in un burrone dalle parti di Mulholland Drive. Due episodi talmente simili che la polizia cercò di capire se ci fosse un collegamento. Tra le Mercedes passate dalle sue mani figura la S 600, ammiraglia tedesca che aveva ben poco della tranquilla auto di rappresentanza una volta premuto l’acceleratore: il V12 biturbo di 5,5 litri arrivava a 517 CV, una potenza considerevole per una berlina di tali dimensioni.

Ferrari 550 Maranello: il canto del V12

Il V12 fu protagonista anche nel garage italiano di Sheen all’acquisto, nel 1997, di una Ferrari 550 Maranello Titanium Silver, abbinata a interni rossi. Molto tempo dopo l’auto ricomparve su eBay e nell’annuncio di vendita Sheen veniva indicato come primo proprietario. La 550 Maranello (un modello finito nelle grazie anche di Michael Schumacher e Michael Jordan) montava un 5.5 aspirato da 485 CV e Sheen aveva ancora a disposizione il cambio manuale a sei rapporti. Sebbene la supercar superasse i 300 km/h, fu il suo passato a renderla particolarmente appetibile sul mercato dell’usato: nel 2011 il venditore la mise su eBay chiedendo 79.500 dollari.

Shelby GT500: una storia lunga nove anni

Con la Shelby GT500 del 1967 il rapporto durò decisamente più a lungo. Sheen la comprò nel 1990 e se ne separò soltanto nel 1999, lasciando così il proprio nome nella storia di una delle muscle car americane più ricercate. Sotto il cofano trovava posto il 428 Police Interceptor, V8 da circa 7 litri accreditato all’epoca di 355 CV.

La sua provenienza è documentata dallo Shelby American Automobile Club. Rimasta nove anni nelle mani dell’attore, la GT500 ebbe poi diversi proprietari e nel 2023 riapparve in vendita a 234.995 dollari. Quando la comprò, Sheen aveva già alle spalle Platoon e Wall Street, mentre Due uomini e mezzo era ancora lontano: la sitcom debuttò soltanto nel 2003, quattro anni dopo la vendita della Shelby.

La GT500 lo accompagnò quindi durante buona parte degli anni Novanta, periodo nel quale Sheen continuava a lavorare soprattutto al cinema. Nel 1999 decise di privarsene e da quel momento il suo nome entrò nella documentazione dell’auto, dettaglio che ancora oggi contribuisce alla curiosità attorno all’esemplare. Strano a dirsi, pure la Ferrari uscì dalla sua vita in corrispondenza di un passaggio personale importante: secondo quanto riportato nell’annuncio comparso su eBay, Sheen cedette la 550 Maranello quando sposò Denise Richards nel 2002. La coppia divorziò quattro anni dopo, ma la Ferrari aveva ormai preso un’altra direzione.

La Shelby conservava ancora diverse parti originali quando tornò sul mercato, compresi il radiatore e alcuni componenti del motore. A fare lievitare l’interesse contribuiva inevitabilmente la provenienza, visto che nove anni nel garage di una star di Hollywood finiscono sulla carta d’identità di un’auto del genere. Quanto alle Mercedes precipitate a Mulholland Drive, nessuno si trovava a bordo al momento dei due ritrovamenti e in entrambi i casi la vicenda finì nelle mani della Polizia.