Ufficio Stampa Volvo/Getty Images L'auto di Checco Zalone non è una supercar, ma un SUV di sostanza

Per il bene della trama Checco Zalone sfreccia su una fiammante Ferrari Portofino nel film campione d’incassi Buen Camino, ma nella vita privata il comico pugliese punta su qualcosa di meno vistoso. Nonostante sia il re assoluto degli incassi al botteghino nazionale, Luca Medici, grande protagonista della prima serata di giovedì 5 marzo 2026 su Canale 5 con Quo Vado?, guida un SUV pragmatico di stampo svedese, dando la priorità alla famiglia.

La Ferrari Portofino solo per esigenze di copione: la vera scelta del comico

Nell’ultima fatica cinematografica di Checco Zalone la Portofino occupa un posto di rilievo nella narrazione. In quel contesto, la quattro ruote di Maranello risponde a precise esigenze di copione, tuttavia una volta gettata la maschera non è più necessario atteggiarsi a grande divo. I vezzi eccentrici scompaiono e al loro posto troviamo la razionalità della Volvo XC90, un veicolo espressione di una filosofia di vita diametralmente opposta all’ostentazione.

Il modello scandivo è il prodotto di anni di ricerca tecnologica. Lungo 4,95 metri e largo quasi due, il SUV di Göteborg ha soprattutto un compito: proteggere il conducente e il resto degli occupanti dai pericoli della strada. A livello strutturale ospita fino a 7 passeggeri nel massimo comfort: non c’è bisogno di farsi stretti per la gioia di Luca, dovendo conciliare una vita professionale intensa e le esigenze familiari.

Sul web circolano degli inequivocabili scatti sulla passione di Checco Zalone per l’auto scandinava. Nel 2023, anno del “coming out” a tema motoristico la versione più evoluta era la T8 Recharge Plug-in Hybrid, un concentrato di potenza silenziosa. Combinazione tra un motore turbo benzina e un’unità elettrica, la punta di diamante della gamma sprigiona una potenza di ben 455 CV e una coppia motrice massima di 709 Nm.

Eppure, a dispetto della mole, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in circa 5,4 secondi, garantendo al contempo un’autonomia in modalità puramente elettrica di circa 70 km. Difficile chiedere di meglio se desideri un veicolo in grado di attraversare i grandi centri abitati nel massimo silenzio, e di godere, al tempo stesso, degli interni minimalisti, arricchiti da un impianto audio Bowers & Wilkins da 19 speaker. Con prezzi di listino a partire da 81.200 euro, il Model Year 2026 della XC90 conferma la natura premium dello Sport Utility, ma estremamente solido.

Quo Vado?: la semplicità alla guida di un fenomeno d’incassi

Se volete invece ritrovare la comicità travolgente di Zalone e il suo rapporto ironico con il concetto di status e benessere, l’occasione è imperdibile: il prime time di Mediaset di giovedì 5 marzo si accende con Quo Vado? su Canale 5. Nella pellicola che ha polverizzato ogni record di incasso, il protagonista lotta con le unghie e con i denti per difendere l’unico vero dogma dell’italiano medio: il posto fisso. Tra trasferimenti in Norvegia e situazioni paradossali, il film mette a nudo le nostre contraddizioni sociali attraverso la cosiddetta grammatica del comico: un linguaggio che usa l’apparente ingenuità per colpire al cuore i vizi del Paese. Proprio quelle contraddizioni che Zalone risolve brillantemente nel privato, scegliendo la concretezza di una Volvo XC90 rispetto ai desideri di gloria automobilistica che i suoi personaggi inseguono con tanta goffaggine.