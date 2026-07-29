Dopo un grave incidente e tre settimane di coma, Jason Beghe si danneggiò le corde vocali: la sua voce ruvida avrebbe caratterizzato Hank Voight in Chicago P.D.

Ufficio Stampa Stellantis/Getty Images Chicago P.D.: l’incidente di Jason Beghe e le auto di Hank Voight

Prima dell’incidente del 1999, la voce di Jason Beghe era già profonda, ma mancava di quel suono ruvido che oggi sembra appartenere ad Hank Voight quanto il distintivo portato in Chicago P.D. Come raccontò lo stesso attore in diverse interviste, si ruppe il collo, la schiena in un paio di punti, tutte le costole e danneggiò entrambi i polmoni.

Le conseguenze del grave incidente

A lesioni del genere seguì un coma durato tre settimane e mezzo, durante il quale Beghe rimase attaccato alle macchine. Per un breve periodo il suo cuore smise di battere e, ripensandoci a distanza di anni, l’attore ha detto di essere tecnicamente morto. L’esperienza influenzò il suo rapporto con la vita, anche se col tempo smise di pensarci ogni giorno.

La voce cambiò soprattutto a causa dell’intubazione. Nei momenti in cui riemergeva dal coma, Beghe cercava di sfilarsi il tubo dalla gola e finì per danneggiare le corde vocali e così il tono, già basso, diventò molto più graffiato, una conseguenza scomoda per parecchi ruoli, ma perfetta per il poliziotto che avrebbe cominciato a interpretare nel 2012.

Inizialmente arrivato come personaggio di Chicago Fire, Voight ottenne nel 2014 una serie tutta sua con Chicago P.D., dove Beghe rese la sua voce danneggiata uno degli elementi più riconoscibili del capo dell’Intelligence Unit. Il resto lo fecero lo sguardo poco conciliante e alcuni metodi difficili da trovare nei manuali di polizia.

Nel corso delle prime stagioni Voight viaggiava a bordo di una Dodge Durango del 2003, già piuttosto anziana rispetto alle altre auto presenti nella serie, poi sostituita da una Cadillac Escalade del 2015 verniciata in nero opaco. Una scelta decisamente più appariscente e adatta a un poliziotto mai apparso particolarmente interessato a tenere un profilo basso.

Dalla sesta stagione toccò di nuovo a una Dodge Durango, questa volta nella versione SRT del 2018, spinta da un V8 e ancora una volta completamente nera, mentre nell’undicesima stagione Voight è stato visto anche al volante di una Jeep Grand Cherokee Summit color argento. La mossa non è sfuggita agli spettatori, ormai abituati ad associare il personaggio a SUV scuri e poco rassicuranti.

I nuovi episodi in onda questa sera

Jason Beghe tornerà in televisione questa sera, mercoledì 29 luglio, con tre nuovi episodi della tredicesima stagione di Chicago P.D. Italia 1 comincerà alle 21.24 con Causa alla radice, dedicato a una serie di rapine violente che porta l’Intelligence Unit a scavare nei segreti di una famiglia. facendo riemergere anche un particolare legato al passato di Voight.

Alle 22.11 sarà la volta di Operazione Miami. Un’esplosione nel centro di Chicago coinvolgerà Atwater, costretto a lavorare insieme a un vecchio compagno conosciuto durante gli anni trascorsi in accademia: il caso finirà inevitabilmente per riportare a galla questioni rimaste irrisolte tra i due.

La serata terminerà poco prima delle 23 con Vado io, episodio nel quale una commissione apparentemente ordinaria trascinerà Torres dentro una vicenda molto più pericolosa del previsto. Voight e gli altri componenti della squadra dovranno intervenire prima che la situazione sfugga definitivamente di mano.

Gli episodi potranno essere seguiti anche in streaming attraverso Mediaset Infinity. A più di venticinque anni dall’incidente e quattordici dalla prima apparizione del personaggio, quella voce nata come conseguenza di settimane drammatiche continua così ad accompagnare Hank Voight per le strade di Chicago.